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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, APRO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, APRO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü APRO (AT) texniki analizi

Bugünkü APRO (AT) texniki analizi

APRO analizi səhifəsi AT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda APRO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

APRO (AT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,14665---5,46%+3,73%+15,18%
APRO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

APRO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış APRO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 13
Neytral 5
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 6
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,147
0,147
R2
0,147
0,1469
R1
0,1469
0,1469
PP
0,1469
0,1469
S1
0,1468
0,1468
S2
0,1468
0,1468
S3
0,1467
0,1468

APRO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,13M
$1,56 M
$1,69 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,04M
7 günlük aktiv alışlar
$0,83 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,78 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

APRO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,15
2026-08-18-$0,08 M0,15
2026-08-17-$0,05 M0,15
2026-08-16$0,00 M0,16
2026-08-15$0,20 M0,15

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

APRO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də APRO (AT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı APRO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AT/USDT
$0,14665
$0,14665$0,14665
+0,28%
376.00K (USDT)
AT/USDC
$0,1454
$0,1454$0,1454
-1,04%
353.27K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AT
AT
USD
USD

1 AT = 0,14665 USD

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