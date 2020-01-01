ASTSON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
ASTSON Qiymət Məlumatları
ASTSON nədir
ASTSON Rəsmi Veb-saytı
ASTSON Tokenomikası
ASTSON Qiymət Proqnozu
Qazanc
Airdrop+
Xəbərlər
Bloq
Akademiya
Bugünkü AST SpaceMobile (ASTSON) texniki analizi
AST SpaceMobile analizi səhifəsi ASTSON gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda AST SpaceMobile analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.
AST SpaceMobile (ASTSON) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|--
|--
|--
|--
|--
AST SpaceMobile kapital axını
Xalis vəsait daxilolmasıASTSONUSDT qiyməti
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
AST SpaceMobile haqqında daha çox məlumat əldə edin
İmtina
Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.