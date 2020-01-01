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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Asteroid Shiba üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Asteroid Shiba üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ASTEROIDBSC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ASTEROIDBSC Qiymət Məlumatları

ASTEROIDBSC nədir

ASTEROIDBSC Rəsmi Veb-saytı

ASTEROIDBSC Tokenomikası

ASTEROIDBSC Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) texniki analizi

Bugünkü Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) texniki analizi

Asteroid Shiba analizi səhifəsi ASTEROIDBSC gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Asteroid Shiba analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0004836---30,51%-67,76%-67,76%
Asteroid Shiba qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Asteroid Shiba texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Asteroid Shiba anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,000493
0,0004928
R2
0,0004928
0,0004925
R1
0,0004923
0,0004924
PP
0,0004921
0,0004921
S1
0,0004916
0,0004918
S2
0,0004914
0,0004917
S3
0,0004909
0,0004914

Asteroid Shiba bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Asteroid Shiba kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıASTEROIDBSCUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Asteroid Shiba haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Asteroid Shiba qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ASTEROIDBSC/USD1
$0,0004868
$0,0004868$0,0004868
-4,02%
101.26M (USDT)
ASTEROIDBSC/USDT
$0,0004841
$0,0004841$0,0004841
-5,97%
107.38M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ASTEROIDBSC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASTEROIDBSC
ASTEROIDBSC
USD
USD

1 ASTEROIDBSC = 0,0004836 USD

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