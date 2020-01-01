Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ASTEROID SHIBA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ASTEROID SHIBA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ASTEROID Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ASTEROID Qiymət Məlumatları

ASTEROID nədir

ASTEROID Tokenomikası

ASTEROID Qiymət Proqnozu

ASTEROID Qiymət Tarixçəsi

ASTEROID Alış Bələdçisi

ASTEROID / Fiat Valyuta Çevirən

ASTEROID Spot

ASTEROID USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü ASTEROID SHIBA (ASTEROID) texniki analizi

Bugünkü ASTEROID SHIBA (ASTEROID) texniki analizi

ASTEROID SHIBA analizi səhifəsi ASTEROID gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ASTEROID SHIBA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ASTEROID SHIBA (ASTEROID) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00006018---6,98%-2,94%-81,96%
ASTEROID SHIBA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ASTEROID SHIBA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış ASTEROID SHIBA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 2
Neytral 22
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 1Neytral 12Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 10Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0000608
0,0000607
R2
0,0000607
0,0000606
R1
0,0000606
0,0000606
PP
0,0000605
0,0000605
S1
0,0000604
0,0000604
S2
0,0000603
0,0000604
S3
0,0000602
0,0000603

ASTEROID SHIBA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,22M
$0,50 M
$0,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,33 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,32 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ASTEROID SHIBA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıASTEROIDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ASTEROID SHIBA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ASTEROID SHIBA (ASTEROID) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ASTEROID SHIBA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ASTEROID/USDT
$0,00006018
$0,00006018$0,00006018
-3,76%
2.05B (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ASTEROID / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASTEROID
ASTEROID
USD
USD

1 ASTEROID = 0,00006018 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.