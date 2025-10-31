Bugünkü canlı Aster Inu qiyməti 0.000266 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASTERINU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASTERINU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Aster Inu qiyməti 0.000266 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASTERINU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASTERINU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Aster Inu Logosu

Aster Inu qiyməti(ASTERINU)

1 ASTERINU / USD Canlı Qiyməti:

$0,000266
+1,52%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:14 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000241
24 saat Aşağı
$ 0,000286
24 saat Yüksək

$ 0,008002267526781424
$ 0,000230910459771523
+1,52%

+1,52%

-38,86%

-38,86%

Aster Inu (ASTERINU) canlı qiyməti $ 0,000266. ASTERINU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000241 və ən yüksək $ 0,000286 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ASTERINU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,008002267526781424, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000230910459771523 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ASTERINU son bir saat ərzində +1,52%, 24 saat ərzində +1,52% və son 7 gündə isə -38,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Aster Inu (ASTERINU) Bazar Məlumatları

No.2832

$ 263,34K
$ 4,84K
$ 266,00K
990,00M
1.000.000.000
1.000.000.000
98,99%

BSC

Aster Inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 263,34K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 4,84K təşkil edir. ASTERINU üzrə dövriyyədə olan təklif 990,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 266,00K təşkil edir.

Aster Inu (ASTERINU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Aster Inu qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000398+1,52%
30 Gün$ -0,001234-82,27%
60 Gün$ -0,001234-82,27%
90 Gün$ -0,001234-82,27%
Bugünkü Aster Inu Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ASTERINU $ +0,00000398 (+1,52%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Aster Inu 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,001234 (-82,27%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Aster Inu 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ASTERINU $ -0,001234 (-82,27%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Aster Inu 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,001234 (-82,27%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Aster Inu (ASTERINU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Aster Inu Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Aster Inu (ASTERINU) Nədir?

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Aster Inu investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ASTERINU steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Aster Inu haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Aster Inu satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Aster Inu Qiymət Proqnozu (USD)

Aster Inu (ASTERINU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Aster Inu (ASTERINU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Aster Inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Aster Inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomikası

Aster Inu (ASTERINU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ASTERINU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Aster Inu (ASTERINU) necə alınır?

Necə Aster Inu alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Aster Inu Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ASTERINU Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Aster Inu(ASTERINU) / VND
6,99979
1 Aster Inu(ASTERINU) / AUD
A$0,00040432
1 Aster Inu(ASTERINU) / GBP
0,0001995
1 Aster Inu(ASTERINU) / EUR
0,00022876
1 Aster Inu(ASTERINU) / USD
$0,000266
1 Aster Inu(ASTERINU) / MYR
RM0,00111454
1 Aster Inu(ASTERINU) / TRY
0,01117998
1 Aster Inu(ASTERINU) / JPY
¥0,040698
1 Aster Inu(ASTERINU) / ARS
ARS$0,38273144
1 Aster Inu(ASTERINU) / RUB
0,02126404
1 Aster Inu(ASTERINU) / INR
0,02357558
1 Aster Inu(ASTERINU) / IDR
Rp4,36065504
1 Aster Inu(ASTERINU) / PHP
0,01566474
1 Aster Inu(ASTERINU) / EGP
￡E.0,01256052
1 Aster Inu(ASTERINU) / BRL
R$0,00143108
1 Aster Inu(ASTERINU) / CAD
C$0,00036974
1 Aster Inu(ASTERINU) / BDT
0,03252116
1 Aster Inu(ASTERINU) / NGN
0,38494722
1 Aster Inu(ASTERINU) / COP
$1,03100536
1 Aster Inu(ASTERINU) / ZAR
R.0,00459116
1 Aster Inu(ASTERINU) / UAH
0,01116934
1 Aster Inu(ASTERINU) / TZS
T.Sh.0,653562
1 Aster Inu(ASTERINU) / VES
Bs0,058786
1 Aster Inu(ASTERINU) / CLP
$0,250572
1 Aster Inu(ASTERINU) / PKR
Rs0,07505456
1 Aster Inu(ASTERINU) / KZT
0,141113
1 Aster Inu(ASTERINU) / THB
฿0,00858914
1 Aster Inu(ASTERINU) / TWD
NT$0,00817684
1 Aster Inu(ASTERINU) / AED
د.إ0,00097622
1 Aster Inu(ASTERINU) / CHF
Fr0,0002128
1 Aster Inu(ASTERINU) / HKD
HK$0,00206416
1 Aster Inu(ASTERINU) / AMD
֏0,10183544
1 Aster Inu(ASTERINU) / MAD
.د.م0,00246316
1 Aster Inu(ASTERINU) / MXN
$0,00492632
1 Aster Inu(ASTERINU) / SAR
ريال0,0009975
1 Aster Inu(ASTERINU) / ETB
Br0,0408975
1 Aster Inu(ASTERINU) / KES
KSh0,03436454
1 Aster Inu(ASTERINU) / JOD
د.أ0,000188594
1 Aster Inu(ASTERINU) / PLN
0,00097356
1 Aster Inu(ASTERINU) / RON
лв0,00116774
1 Aster Inu(ASTERINU) / SEK
kr0,00250838
1 Aster Inu(ASTERINU) / BGN
лв0,00044954
1 Aster Inu(ASTERINU) / HUF
Ft0,08929088
1 Aster Inu(ASTERINU) / CZK
0,00559398
1 Aster Inu(ASTERINU) / KWD
د.ك0,000081396
1 Aster Inu(ASTERINU) / ILS
0,0008645
1 Aster Inu(ASTERINU) / BOB
Bs0,00183806
1 Aster Inu(ASTERINU) / AZN
0,0004522
1 Aster Inu(ASTERINU) / TJS
SM0,0024472
1 Aster Inu(ASTERINU) / GEL
0,00072086
1 Aster Inu(ASTERINU) / AOA
Kz0,24381294
1 Aster Inu(ASTERINU) / BHD
.د.ب0,000100016
1 Aster Inu(ASTERINU) / BMD
$0,000266
1 Aster Inu(ASTERINU) / DKK
kr0,0017157
1 Aster Inu(ASTERINU) / HNL
L0,00698516
1 Aster Inu(ASTERINU) / MUR
0,01209768
1 Aster Inu(ASTERINU) / NAD
$0,00458052
1 Aster Inu(ASTERINU) / NOK
kr0,0026733
1 Aster Inu(ASTERINU) / NZD
$0,00046284
1 Aster Inu(ASTERINU) / PAB
B/.0,000266
1 Aster Inu(ASTERINU) / PGK
K0,00112252
1 Aster Inu(ASTERINU) / QAR
ر.ق0,00096824
1 Aster Inu(ASTERINU) / RSD
дин.0,02692984
1 Aster Inu(ASTERINU) / UZS
soʻm3,20481854
1 Aster Inu(ASTERINU) / ALL
L0,02224558
1 Aster Inu(ASTERINU) / ANG
ƒ0,00047614
1 Aster Inu(ASTERINU) / AWG
ƒ0,0004788
1 Aster Inu(ASTERINU) / BBD
$0,000532
1 Aster Inu(ASTERINU) / BAM
KM0,00044688
1 Aster Inu(ASTERINU) / BIF
Fr0,786828
1 Aster Inu(ASTERINU) / BND
$0,0003458
1 Aster Inu(ASTERINU) / BSD
$0,000266
1 Aster Inu(ASTERINU) / JMD
$0,04253074
1 Aster Inu(ASTERINU) / KHR
1,06827196
1 Aster Inu(ASTERINU) / KMF
Fr0,112518
1 Aster Inu(ASTERINU) / LAK
5,78260858
1 Aster Inu(ASTERINU) / LKR
රු0,08097306
1 Aster Inu(ASTERINU) / MDL
L0,00449008
1 Aster Inu(ASTERINU) / MGA
Ar1,1928238
1 Aster Inu(ASTERINU) / MOP
P0,002128
1 Aster Inu(ASTERINU) / MVR
0,0040698
1 Aster Inu(ASTERINU) / MWK
MK0,46180526
1 Aster Inu(ASTERINU) / MZN
MT0,0169974
1 Aster Inu(ASTERINU) / NPR
रु0,03773476
1 Aster Inu(ASTERINU) / PYG
1,886472
1 Aster Inu(ASTERINU) / RWF
Fr0,385966
1 Aster Inu(ASTERINU) / SBD
$0,00218918
1 Aster Inu(ASTERINU) / SCR
0,00374528
1 Aster Inu(ASTERINU) / SRD
$0,0103075
1 Aster Inu(ASTERINU) / SVC
$0,0023275
1 Aster Inu(ASTERINU) / SZL
L0,00458052
1 Aster Inu(ASTERINU) / TMT
m0,000931
1 Aster Inu(ASTERINU) / TND
د.ت0,000781508
1 Aster Inu(ASTERINU) / TTD
$0,00180082
1 Aster Inu(ASTERINU) / UGX
Sh0,926744
1 Aster Inu(ASTERINU) / XAF
Fr0,150556
1 Aster Inu(ASTERINU) / XCD
$0,0007182
1 Aster Inu(ASTERINU) / XOF
Fr0,150556
1 Aster Inu(ASTERINU) / XPF
Fr0,027398
1 Aster Inu(ASTERINU) / BWP
P0,0035644
1 Aster Inu(ASTERINU) / BZD
$0,00053466
1 Aster Inu(ASTERINU) / CVE
$0,02530192
1 Aster Inu(ASTERINU) / DJF
Fr0,047082
1 Aster Inu(ASTERINU) / DOP
$0,01706922
1 Aster Inu(ASTERINU) / DZD
د.ج0,0345667
1 Aster Inu(ASTERINU) / FJD
$0,00060116
1 Aster Inu(ASTERINU) / GNF
Fr2,31287
1 Aster Inu(ASTERINU) / GTQ
Q0,00203756
1 Aster Inu(ASTERINU) / GYD
$0,05568178
1 Aster Inu(ASTERINU) / ISK
kr0,03325

Aster Inu Mənbəyi

Aster Inu haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Aster Inu Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Aster Inu Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Aster Inu (ASTERINU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ASTERINU qiyməti 0,000266 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ASTERINU / USD cari qiyməti nədir?
ASTERINU / USD cari qiyməti $ 0,000266 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Aster Inu üçün bazar dəyəri nədir?
ASTERINU üçün bazar dəyəri $ 263,34K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ASTERINU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ASTERINU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 990,00M USD təşkil edir.
ASTERINU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ASTERINU ATH qiyməti olan 0,008002267526781424 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ASTERINU qiyməti (ATL) nədir?
ASTERINU ATL qiyməti olan 0,000230910459771523 USD dəyərinə endi.
ASTERINU ticarət həcmi nədir?
ASTERINU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 4,84K USD.
ASTERINU bu il daha da yüksələcək?
ASTERINU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ASTERINU qiymət proqnozuna baxın.
Aster Inu (ASTERINU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

