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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aster üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aster üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ASTER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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ASTER nədir

ASTER Rəsmi Veb-saytı

ASTER Tokenomikası

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Bugünkü Aster (ASTER) texniki analizi

Bugünkü Aster (ASTER) texniki analizi

Aster analizi səhifəsi ASTER gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Aster analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Aster (ASTER) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,5997---1,58%-3,39%-13,92%
Aster qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Aster texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Aster anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 5
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 7Neytral 4Alış 3
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 1Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,6001
0,6001
R2
0,6001
0,6
R1
0,6
0,6
PP
0,6
0,6
S1
0,5999
0,5999
S2
0,5999
0,5999
S3
0,5998
0,5999

Aster bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,20M
$14,57 M
$14,37 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,29M
3 günlük aktiv alışlar
$2,43 M
3 günlük aktiv satışlar
$2,72 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,54M
7 günlük aktiv alışlar
$8,27 M
7 günlük aktiv satışlar
$8,81 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aster kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıASTERUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,60
2026-08-18-$0,03 M0,60
2026-08-17$0,29 M0,60
2026-08-16-$0,18 M0,60
2026-08-15$0,01 M0,60

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aster haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Aster (ASTER) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Aster qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ASTER/USD1
$0,6003
$0,6003$0,6003
-0,08%
91.71K (USDT)
ASTER/USDT
$0,5997
$0,5997$0,5997
-0,18%
511.18K (USDT)
ASTER/USDC
$0,5986
$0,5986$0,5986
-0,29%
89.28K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ASTER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0,5997 USD

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