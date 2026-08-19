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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, REAL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, REAL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü REAL (ASSET) texniki analizi

Bugünkü REAL (ASSET) texniki analizi

REAL analizi səhifəsi ASSET gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda REAL analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

REAL (ASSET) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,25589---3,91%-5,13%+48,63%
REAL qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

REAL kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıASSETUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,26
2026-08-18$0,00 M0,26
2026-08-17$0,00 M0,26
2026-08-16$0,00 M0,26
2026-08-15$0,00 M0,26

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

REAL haqqında daha çox məlumat əldə edin

ASSET USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli ASSET uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də ASSET USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də REAL (ASSET) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı REAL qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ASSET/USDT
$0,25593
$0,25593$0,25593
-1,79%
1.78M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ASSET / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASSET
ASSET
USD
USD

1 ASSET = 0,25589 USD

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