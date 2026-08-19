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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AS Roma üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AS Roma üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü AS Roma (ASR) texniki analizi

Bugünkü AS Roma (ASR) texniki analizi

AS Roma analizi səhifəsi ASR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda AS Roma analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

AS Roma (ASR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,8535---1,30%-1,41%-25,40%
AS Roma qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

AS Roma texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış AS Roma anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 4
Neytral 4
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 4Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,8543
0,8536
R2
0,8536
0,8532
R1
0,8533
0,853
PP
0,8526
0,8526
S1
0,8523
0,8522
S2
0,8516
0,852
S3
0,8513
0,8516

AS Roma bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$4,22 M
$4,42 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,04 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AS Roma kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıASRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,08 M0,85
2026-08-18-$0,02 M0,85
2026-08-17-$0,01 M0,84
2026-08-16$0,00 M0,85
2026-08-15$0,00 M0,86

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AS Roma haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də AS Roma (ASR) ticarət bazarları

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Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ASR/USDT
$0,8536
$0,8536$0,8536
+0,58%
72.89K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ASR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASR
ASR
USD
USD

1 ASR = 0,8535 USD

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