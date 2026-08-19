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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aspecta üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aspecta üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ASP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ASP Qiymət Məlumatları

ASP nədir

ASP Tokenomikası

ASP Qiymət Proqnozu

ASP Qiymət Tarixçəsi

ASP Alış Bələdçisi

ASP / Fiat Valyuta Çevirən

ASP Spot

ASP USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Aspecta (ASP) texniki analizi

Bugünkü Aspecta (ASP) texniki analizi

Aspecta analizi səhifəsi ASP gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Aspecta analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Aspecta (ASP) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01047---13,62%-28,44%-64,54%
Aspecta qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Aspecta texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Aspecta anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 11
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 6Neytral 6Alış 2
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 6Neytral 5Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01053
0,01053
R2
0,01053
0,01052
R1
0,01052
0,01052
PP
0,01052
0,01052
S1
0,01051
0,01051
S2
0,01051
0,01051
S3
0,0105
0,01051

Aspecta bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,22M
$1,12 M
$1,33 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aspecta kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıASPUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,00 M0,01
2026-08-16$0,00 M0,01
2026-08-15$0,02 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aspecta haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Aspecta (ASP) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Aspecta qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ASP/USDT
$0,01046
$0,01046$0,01046
-3,13%
5.78M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ASP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0,01047 USD

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