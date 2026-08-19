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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, APriori üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, APriori üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

APR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

APR Qiymət Məlumatları

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Bugünkü aPriori (APR) texniki analizi

Bugünkü aPriori (APR) texniki analizi

aPriori analizi səhifəsi APR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda aPriori analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

aPriori (APR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1977---4,55%-8,32%+15,36%
aPriori qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

APriori texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış APriori anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1981
0,1981
R2
0,1981
0,198
R1
0,198
0,198
PP
0,198
0,198
S1
0,1979
0,1979
S2
0,1979
0,1979
S3
0,1978
0,1979

APriori bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,98M
$6,61 M
$7,59 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$3,25 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,30 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,45M
7 günlük aktiv alışlar
$21,47 M
7 günlük aktiv satışlar
$21,02 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

APriori kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAPRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,17 M0,20
2026-08-18$0,14 M0,22
2026-08-17$0,16 M0,18
2026-08-16-$0,03 M0,18
2026-08-15-$0,66 M0,18

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

aPriori haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də aPriori (APR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı aPriori qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
APR/USDT
$0,1977
$0,1977$0,1977
-9,30%
1.65M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

APR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0,1976 USD

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