Bugünkü canlı AppLovin qiyməti 628.89 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APPON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

AppLovin qiyməti(APPON)

1 APPON / USD Canlı Qiyməti:

$628,85
$628,85$628,85
-0,59%1D
USD
AppLovin (APPON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:49 (UTC+8)

AppLovin (APPON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 617,29
$ 617,29$ 617,29
24 saat Aşağı
$ 637,52
$ 637,52$ 637,52
24 saat Yüksək

$ 617,29
$ 617,29$ 617,29

$ 637,52
$ 637,52$ 637,52

$ 726,556761752886
$ 726,556761752886$ 726,556761752886

$ 470,4602767878368
$ 470,4602767878368$ 470,4602767878368

+0,69%

-0,59%

+6,52%

+6,52%

AppLovin (APPON) canlı qiyməti $ 628,89. APPON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 617,29 və ən yüksək $ 637,52 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. APPON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 726,556761752886, ən aşağı qiyməti isə $ 470,4602767878368 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, APPON son bir saat ərzində +0,69%, 24 saat ərzində -0,59% və son 7 gündə isə +6,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AppLovin (APPON) Bazar Məlumatları

No.2790

$ 276,02K
$ 276,02K$ 276,02K

$ 60,01K
$ 60,01K$ 60,01K

$ 276,02K
$ 276,02K$ 276,02K

438,90
438,90 438,90

438,8957697
438,8957697 438,8957697

ETH

AppLovin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 276,02K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 60,01K təşkil edir. APPON üzrə dövriyyədə olan təklif 438,90, ümumi təklif isə 438.8957697 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 276,02K təşkil edir.

AppLovin (APPON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AppLovin qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -3,7322-0,59%
30 Gün$ -85,78-12,01%
60 Gün$ +128,89+25,77%
90 Gün$ +128,89+25,77%
Bugünkü AppLovin Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün APPON $ -3,7322 (-0,59%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AppLovin 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -85,78 (-12,01%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AppLovin 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə APPON $ +128,89 (+25,77%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AppLovin 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +128,89 (+25,77%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AppLovin (APPON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AppLovin Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AppLovin (APPON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

AppLovin MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AppLovin investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

- APPON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
- APPON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AppLovin haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AppLovin satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AppLovin Qiymət Proqnozu (USD)

AppLovin (APPON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AppLovin (APPON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AppLovin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AppLovin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AppLovin (APPON) Tokenomikası

AppLovin (APPON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. APPON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AppLovin (APPON) necə alınır?

Necə AppLovin alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AppLovin Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

APPON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 AppLovin(APPON) / VND
16.549.240,35
1 AppLovin(APPON) / AUD
A$955,9128
1 AppLovin(APPON) / GBP
471,6675
1 AppLovin(APPON) / EUR
540,8454
1 AppLovin(APPON) / USD
$628,89
1 AppLovin(APPON) / MYR
RM2.635,0491
1 AppLovin(APPON) / TRY
26.432,2467
1 AppLovin(APPON) / JPY
¥96.220,17
1 AppLovin(APPON) / ARS
ARS$904.872,0876
1 AppLovin(APPON) / RUB
50.273,4666
1 AppLovin(APPON) / INR
55.738,5207
1 AppLovin(APPON) / IDR
Rp10.309.670,4816
1 AppLovin(APPON) / PHP
37.035,3321
1 AppLovin(APPON) / EGP
￡E.29.696,1858
1 AppLovin(APPON) / BRL
R$3.383,4282
1 AppLovin(APPON) / CAD
C$874,1571
1 AppLovin(APPON) / BDT
76.888,0914
1 AppLovin(APPON) / NGN
910.110,7413
1 AppLovin(APPON) / COP
$2.437.552,4844
1 AppLovin(APPON) / ZAR
R.10.854,6414
1 AppLovin(APPON) / UAH
26.407,0911
1 AppLovin(APPON) / TZS
T.Sh.1.545.182,73
1 AppLovin(APPON) / VES
Bs138.984,69
1 AppLovin(APPON) / CLP
$592.414,38
1 AppLovin(APPON) / PKR
Rs177.447,6024
1 AppLovin(APPON) / KZT
333.626,145
1 AppLovin(APPON) / THB
฿20.306,8581
1 AppLovin(APPON) / TWD
NT$19.332,0786
1 AppLovin(APPON) / AED
د.إ2.308,0263
1 AppLovin(APPON) / CHF
Fr503,112
1 AppLovin(APPON) / HKD
HK$4.880,1864
1 AppLovin(APPON) / AMD
֏240.764,2476
1 AppLovin(APPON) / MAD
.د.م5.823,5214
1 AppLovin(APPON) / MXN
$11.647,0428
1 AppLovin(APPON) / SAR
ريال2.358,3375
1 AppLovin(APPON) / ETB
Br96.691,8375
1 AppLovin(APPON) / KES
KSh81.246,2991
1 AppLovin(APPON) / JOD
د.أ445,88301
1 AppLovin(APPON) / PLN
2.301,7374
1 AppLovin(APPON) / RON
лв2.760,8271
1 AppLovin(APPON) / SEK
kr5.930,4327
1 AppLovin(APPON) / BGN
лв1.062,8241
1 AppLovin(APPON) / HUF
Ft211.105,7952
1 AppLovin(APPON) / CZK
13.225,5567
1 AppLovin(APPON) / KWD
د.ك192,44034
1 AppLovin(APPON) / ILS
2.043,8925
1 AppLovin(APPON) / BOB
Bs4.345,6299
1 AppLovin(APPON) / AZN
1.069,113
1 AppLovin(APPON) / TJS
SM5.785,788
1 AppLovin(APPON) / GEL
1.704,2919
1 AppLovin(APPON) / AOA
Kz576.434,2851
1 AppLovin(APPON) / BHD
.د.ب236,46264
1 AppLovin(APPON) / BMD
$628,89
1 AppLovin(APPON) / DKK
kr4.056,3405
1 AppLovin(APPON) / HNL
L16.514,6514
1 AppLovin(APPON) / MUR
28.601,9172
1 AppLovin(APPON) / NAD
$10.829,4858
1 AppLovin(APPON) / NOK
kr6.320,3445
1 AppLovin(APPON) / NZD
$1.094,2686
1 AppLovin(APPON) / PAB
B/.628,89
1 AppLovin(APPON) / PGK
K2.653,9158
1 AppLovin(APPON) / QAR
ر.ق2.289,1596
1 AppLovin(APPON) / RSD
дин.63.668,8236
1 AppLovin(APPON) / UZS
soʻm7.576.986,2091
1 AppLovin(APPON) / ALL
L52.594,0707
1 AppLovin(APPON) / ANG
ƒ1.125,7131
1 AppLovin(APPON) / AWG
ƒ1.132,002
1 AppLovin(APPON) / BBD
$1.257,78
1 AppLovin(APPON) / BAM
KM1.056,5352
1 AppLovin(APPON) / BIF
Fr1.860.256,62
1 AppLovin(APPON) / BND
$817,557
1 AppLovin(APPON) / BSD
$628,89
1 AppLovin(APPON) / JMD
$100.553,2221
1 AppLovin(APPON) / KHR
2.525.659,9734
1 AppLovin(APPON) / KMF
Fr266.020,47
1 AppLovin(APPON) / LAK
13.671.521,4657
1 AppLovin(APPON) / LKR
රු191.440,4049
1 AppLovin(APPON) / MDL
L10.615,6632
1 AppLovin(APPON) / MGA
Ar2.820.131,427
1 AppLovin(APPON) / MOP
P5.031,12
1 AppLovin(APPON) / MVR
9.622,017
1 AppLovin(APPON) / MWK
MK1.091.822,2179
1 AppLovin(APPON) / MZN
MT40.186,071
1 AppLovin(APPON) / NPR
रु89.214,3354
1 AppLovin(APPON) / PYG
4.460.087,88
1 AppLovin(APPON) / RWF
Fr912.519,39
1 AppLovin(APPON) / SBD
$5.175,7647
1 AppLovin(APPON) / SCR
8.854,7712
1 AppLovin(APPON) / SRD
$24.369,4875
1 AppLovin(APPON) / SVC
$5.502,7875
1 AppLovin(APPON) / SZL
L10.829,4858
1 AppLovin(APPON) / TMT
m2.201,115
1 AppLovin(APPON) / TND
د.ت1.847,67882
1 AppLovin(APPON) / TTD
$4.257,5853
1 AppLovin(APPON) / UGX
Sh2.191.052,76
1 AppLovin(APPON) / XAF
Fr355.951,74
1 AppLovin(APPON) / XCD
$1.698,003
1 AppLovin(APPON) / XOF
Fr355.951,74
1 AppLovin(APPON) / XPF
Fr64.775,67
1 AppLovin(APPON) / BWP
P8.427,126
1 AppLovin(APPON) / BZD
$1.264,0689
1 AppLovin(APPON) / CVE
$59.820,0168
1 AppLovin(APPON) / DJF
Fr111.313,53
1 AppLovin(APPON) / DOP
$40.355,8713
1 AppLovin(APPON) / DZD
د.ج81.724,2555
1 AppLovin(APPON) / FJD
$1.421,2914
1 AppLovin(APPON) / GNF
Fr5.468.198,55
1 AppLovin(APPON) / GTQ
Q4.817,2974
1 AppLovin(APPON) / GYD
$131.645,5437
1 AppLovin(APPON) / ISK
kr78.611,25

Rəsmi AppLovin Veb-saytı
İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AppLovin Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AppLovin (APPON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı APPON qiyməti 628,89 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
APPON / USD cari qiyməti nədir?
APPON / USD cari qiyməti $ 628,89 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AppLovin üçün bazar dəyəri nədir?
APPON üçün bazar dəyəri $ 276,02K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
APPON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
APPON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 438,90 USD təşkil edir.
APPON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
APPON ATH qiyməti olan 726,556761752886 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı APPON qiyməti (ATL) nədir?
APPON ATL qiyməti olan 470,4602767878368 USD dəyərinə endi.
APPON ticarət həcmi nədir?
APPON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 60,01K USD.
APPON bu il daha da yüksələcək?
APPON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün APPON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:49 (UTC+8)

AppLovin (APPON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

