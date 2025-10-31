Bugünkü canlı America Party qiyməti 0.0007984 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də APETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı America Party qiyməti 0.0007984 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində APETH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də APETH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

APETH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

APETH Qiymət Məlumatları

APETH Rəsmi Veb-saytı

APETH Tokenomikası

APETH Qiymət Proqnozu

APETH Qiymət Tarixçəsi

APETH Alış Bələdçisi

APETH / Fiat Valyuta Çevirən

APETH Spot

APETH USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

America Party Logosu

America Party qiyməti(APETH)

1 APETH / USD Canlı Qiyməti:

$0,000799
$0,000799$0,000799
-7,03%1D
USD
America Party (APETH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:42 (UTC+8)

America Party (APETH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0007961
$ 0,0007961$ 0,0007961
24 saat Aşağı
$ 0,0009471
$ 0,0009471$ 0,0009471
24 saat Yüksək

$ 0,0007961
$ 0,0007961$ 0,0007961

$ 0,0009471
$ 0,0009471$ 0,0009471

$ 0,041828596012183014
$ 0,041828596012183014$ 0,041828596012183014

$ 0,000003393228455216
$ 0,000003393228455216$ 0,000003393228455216

+0,13%

-7,03%

-18,64%

-18,64%

America Party (APETH) canlı qiyməti $ 0,0007984. APETH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0007961 və ən yüksək $ 0,0009471 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. APETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,041828596012183014, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000003393228455216 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, APETH son bir saat ərzində +0,13%, 24 saat ərzində -7,03% və son 7 gündə isə -18,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

America Party (APETH) Bazar Məlumatları

No.2238

$ 798,40K
$ 798,40K$ 798,40K

$ 55,39K
$ 55,39K$ 55,39K

$ 798,40K
$ 798,40K$ 798,40K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

100,00%

ETH

America Party üzrə cari Bazar Dəyəri $ 798,40K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,39K təşkil edir. APETH üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 798,40K təşkil edir.

America Party (APETH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün America Party qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000060417-7,03%
30 Gün$ -0,0004676-36,94%
60 Gün$ -0,0019366-70,81%
90 Gün$ -0,0061216-88,47%
Bugünkü America Party Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün APETH $ -0,000060417 (-7,03%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

America Party 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0004676 (-36,94%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

America Party 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə APETH $ -0,0019366 (-70,81%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

America Party 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0061216 (-88,47%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

America Party (APETH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi America Party Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

America Party (APETH) Nədir?

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC America Party investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- APETH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə America Party haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız America Party satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

America Party Qiymət Proqnozu (USD)

America Party (APETH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? America Party (APETH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? America Party üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

America Party qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

America Party (APETH) Tokenomikası

America Party (APETH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. APETH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

America Party (APETH) necə alınır?

Necə America Party alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım America Party Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

APETH Aktivindən Yerli Valyutalara

1 America Party(APETH) / VND
21,009896
1 America Party(APETH) / AUD
A$0,001213568
1 America Party(APETH) / GBP
0,0005988
1 America Party(APETH) / EUR
0,000686624
1 America Party(APETH) / USD
$0,0007984
1 America Party(APETH) / MYR
RM0,003345296
1 America Party(APETH) / TRY
0,033556752
1 America Party(APETH) / JPY
¥0,1221552
1 America Party(APETH) / ARS
ARS$1,148769856
1 America Party(APETH) / RUB
0,063824096
1 America Party(APETH) / INR
0,070762192
1 America Party(APETH) / IDR
Rp13,088522496
1 America Party(APETH) / PHP
0,047017776
1 America Party(APETH) / EGP
￡E.0,037700448
1 America Party(APETH) / BRL
R$0,004295392
1 America Party(APETH) / CAD
C$0,001109776
1 America Party(APETH) / BDT
0,097612384
1 America Party(APETH) / NGN
1,155420528
1 America Party(APETH) / COP
$3,094566464
1 America Party(APETH) / ZAR
R.0,013780384
1 America Party(APETH) / UAH
0,033524816
1 America Party(APETH) / TZS
T.Sh.1,9616688
1 America Party(APETH) / VES
Bs0,1764464
1 America Party(APETH) / CLP
$0,7520928
1 America Party(APETH) / PKR
Rs0,225276544
1 America Party(APETH) / KZT
0,4235512
1 America Party(APETH) / THB
฿0,025780336
1 America Party(APETH) / TWD
NT$0,024542816
1 America Party(APETH) / AED
د.إ0,002930128
1 America Party(APETH) / CHF
Fr0,00063872
1 America Party(APETH) / HKD
HK$0,006195584
1 America Party(APETH) / AMD
֏0,305659456
1 America Party(APETH) / MAD
.د.م0,007393184
1 America Party(APETH) / MXN
$0,014786368
1 America Party(APETH) / SAR
ريال0,002994
1 America Party(APETH) / ETB
Br0,122754
1 America Party(APETH) / KES
KSh0,103145296
1 America Party(APETH) / JOD
د.أ0,0005660656
1 America Party(APETH) / PLN
0,002922144
1 America Party(APETH) / RON
лв0,003504976
1 America Party(APETH) / SEK
kr0,007528912
1 America Party(APETH) / BGN
лв0,001349296
1 America Party(APETH) / HUF
Ft0,268006912
1 America Party(APETH) / CZK
0,016790352
1 America Party(APETH) / KWD
د.ك0,0002443104
1 America Party(APETH) / ILS
0,0025948
1 America Party(APETH) / BOB
Bs0,005516944
1 America Party(APETH) / AZN
0,00135728
1 America Party(APETH) / TJS
SM0,00734528
1 America Party(APETH) / GEL
0,002163664
1 America Party(APETH) / AOA
Kz0,731805456
1 America Party(APETH) / BHD
.د.ب0,0003001984
1 America Party(APETH) / BMD
$0,0007984
1 America Party(APETH) / DKK
kr0,00514968
1 America Party(APETH) / HNL
L0,020965984
1 America Party(APETH) / MUR
0,036311232
1 America Party(APETH) / NAD
$0,013748448
1 America Party(APETH) / NOK
kr0,00802392
1 America Party(APETH) / NZD
$0,001389216
1 America Party(APETH) / PAB
B/.0,0007984
1 America Party(APETH) / PGK
K0,003369248
1 America Party(APETH) / QAR
ر.ق0,002906176
1 America Party(APETH) / RSD
дин.0,080830016
1 America Party(APETH) / UZS
soʻm9,619274896
1 America Party(APETH) / ALL
L0,066770192
1 America Party(APETH) / ANG
ƒ0,001429136
1 America Party(APETH) / AWG
ƒ0,00143712
1 America Party(APETH) / BBD
$0,0015968
1 America Party(APETH) / BAM
KM0,001341312
1 America Party(APETH) / BIF
Fr2,3616672
1 America Party(APETH) / BND
$0,00103792
1 America Party(APETH) / BSD
$0,0007984
1 America Party(APETH) / JMD
$0,127656176
1 America Party(APETH) / KHR
3,206422304
1 America Party(APETH) / KMF
Fr0,3377232
1 America Party(APETH) / LAK
17,356521392
1 America Party(APETH) / LKR
රු0,243040944
1 America Party(APETH) / MDL
L0,013476992
1 America Party(APETH) / MGA
Ar3,58026512
1 America Party(APETH) / MOP
P0,0063872
1 America Party(APETH) / MVR
0,01221552
1 America Party(APETH) / MWK
MK1,386110224
1 America Party(APETH) / MZN
MT0,05101776
1 America Party(APETH) / NPR
रु0,113261024
1 America Party(APETH) / PYG
5,6622528
1 America Party(APETH) / RWF
Fr1,1584784
1 America Party(APETH) / SBD
$0,006570832
1 America Party(APETH) / SCR
0,011241472
1 America Party(APETH) / SRD
$0,030938
1 America Party(APETH) / SVC
$0,006986
1 America Party(APETH) / SZL
L0,013748448
1 America Party(APETH) / TMT
m0,0027944
1 America Party(APETH) / TND
د.ت0,0023456992
1 America Party(APETH) / TTD
$0,005405168
1 America Party(APETH) / UGX
Sh2,7816256
1 America Party(APETH) / XAF
Fr0,4518944
1 America Party(APETH) / XCD
$0,00215568
1 America Party(APETH) / XOF
Fr0,4518944
1 America Party(APETH) / XPF
Fr0,0822352
1 America Party(APETH) / BWP
P0,01069856
1 America Party(APETH) / BZD
$0,001604784
1 America Party(APETH) / CVE
$0,075943808
1 America Party(APETH) / DJF
Fr0,1413168
1 America Party(APETH) / DOP
$0,051233328
1 America Party(APETH) / DZD
د.ج0,10375208
1 America Party(APETH) / FJD
$0,001804384
1 America Party(APETH) / GNF
Fr6,942088
1 America Party(APETH) / GTQ
Q0,006115744
1 America Party(APETH) / GYD
$0,167129072
1 America Party(APETH) / ISK
kr0,0998

America Party Mənbəyi

America Party haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi America Party Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: America Party Haqqında Digər Suallar

Bugünkü America Party (APETH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı APETH qiyməti 0,0007984 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
APETH / USD cari qiyməti nədir?
APETH / USD cari qiyməti $ 0,0007984 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
America Party üçün bazar dəyəri nədir?
APETH üçün bazar dəyəri $ 798,40K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
APETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
APETH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
APETH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
APETH ATH qiyməti olan 0,041828596012183014 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı APETH qiyməti (ATL) nədir?
APETH ATL qiyməti olan 0,000003393228455216 USD dəyərinə endi.
APETH ticarət həcmi nədir?
APETH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,39K USD.
APETH bu il daha da yüksələcək?
APETH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün APETH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:42 (UTC+8)

America Party (APETH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

APETH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0,0007984 USD

APETH Ticarəti Edin

APETH/USDT
$0,000799
$0,000799$0,000799
-7,04%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.000,84
$110.000,84$110.000,84

+2,12%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,75
$3.851,75$3.851,75

+2,06%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02827
$0,02827$0,02827

+12,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,75
$3.851,75$3.851,75

+2,06%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.000,84
$110.000,84$110.000,84

+2,12%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4754
$2,4754$2,4754

+0,88%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18561
$0,18561$0,18561

+2,73%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
$0,01277$0,01277

+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020824
$0,0020824$0,0020824

+2.213,77%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020824
$0,0020824$0,0020824

+2.213,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030578
$0,0000000000000000000000030578$0,0000000000000000000000030578

+511,56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30938
$0,30938$0,30938

+149,31%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%