Bugünkü canlı Ark of Panda qiyməti 0.04865 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ark of Panda qiyməti 0.04865 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AOP Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AOP Qiymət Məlumatları

AOP Whitepaper

AOP Rəsmi Veb-saytı

AOP Tokenomikası

AOP Qiymət Proqnozu

AOP Qiymət Tarixçəsi

AOP Alış Bələdçisi

AOP / Fiat Valyuta Çevirən

AOP Spot

AOP USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Ark of Panda Logosu

Ark of Panda qiyməti(AOP)

1 AOP / USD Canlı Qiyməti:

$0,04872
$0,04872$0,04872
+0,12%1D
USD
Ark of Panda (AOP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:34 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04773
$ 0,04773$ 0,04773
24 saat Aşağı
$ 0,0511
$ 0,0511$ 0,0511
24 saat Yüksək

$ 0,04773
$ 0,04773$ 0,04773

$ 0,0511
$ 0,0511$ 0,0511

$ 0,0876270047781016
$ 0,0876270047781016$ 0,0876270047781016

$ 0,03443426501172903
$ 0,03443426501172903$ 0,03443426501172903

+0,93%

+0,12%

-15,82%

-15,82%

Ark of Panda (AOP) canlı qiyməti $ 0,04865. AOP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04773 və ən yüksək $ 0,0511 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0876270047781016, ən aşağı qiyməti isə $ 0,03443426501172903 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AOP son bir saat ərzində +0,93%, 24 saat ərzində +0,12% və son 7 gündə isə -15,82% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ark of Panda (AOP) Bazar Məlumatları

No.969

$ 14,60M
$ 14,60M$ 14,60M

$ 55,43K
$ 55,43K$ 55,43K

$ 97,30M
$ 97,30M$ 97,30M

300,00M
300,00M 300,00M

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000

15,00%

BSC

Ark of Panda üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,60M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 55,43K təşkil edir. AOP üzrə dövriyyədə olan təklif 300,00M, ümumi təklif isə 2000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 97,30M təşkil edir.

Ark of Panda (AOP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ark of Panda qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0000584+0,12%
30 Gün$ -0,01788-26,88%
60 Gün$ +0,02365+94,60%
90 Gün$ +0,02365+94,60%
Bugünkü Ark of Panda Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AOP $ +0,0000584 (+0,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ark of Panda 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01788 (-26,88%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ark of Panda 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AOP $ +0,02365 (+94,60%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ark of Panda 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,02365 (+94,60%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ark of Panda (AOP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ark of Panda Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ark of Panda (AOP) Nədir?

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ark of Panda investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AOP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ark of Panda haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ark of Panda satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ark of Panda Qiymət Proqnozu (USD)

Ark of Panda (AOP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ark of Panda (AOP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ark of Panda üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ark of Panda qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ark of Panda (AOP) Tokenomikası

Ark of Panda (AOP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AOP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ark of Panda (AOP) necə alınır?

Necə Ark of Panda alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ark of Panda Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AOP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Ark of Panda(AOP) / VND
1.280,22475
1 Ark of Panda(AOP) / AUD
A$0,073948
1 Ark of Panda(AOP) / GBP
0,0364875
1 Ark of Panda(AOP) / EUR
0,041839
1 Ark of Panda(AOP) / USD
$0,04865
1 Ark of Panda(AOP) / MYR
RM0,2038435
1 Ark of Panda(AOP) / TRY
2,0447595
1 Ark of Panda(AOP) / JPY
¥7,44345
1 Ark of Panda(AOP) / ARS
ARS$69,999566
1 Ark of Panda(AOP) / RUB
3,889081
1 Ark of Panda(AOP) / INR
4,3118495
1 Ark of Panda(AOP) / IDR
Rp797,540856
1 Ark of Panda(AOP) / PHP
2,8649985
1 Ark of Panda(AOP) / EGP
￡E.2,297253
1 Ark of Panda(AOP) / BRL
R$0,261737
1 Ark of Panda(AOP) / CAD
C$0,0676235
1 Ark of Panda(AOP) / BDT
5,947949
1 Ark of Panda(AOP) / NGN
70,4048205
1 Ark of Panda(AOP) / COP
$188,565454
1 Ark of Panda(AOP) / ZAR
R.0,839699
1 Ark of Panda(AOP) / UAH
2,0428135
1 Ark of Panda(AOP) / TZS
T.Sh.119,53305
1 Ark of Panda(AOP) / VES
Bs10,75165
1 Ark of Panda(AOP) / CLP
$45,8283
1 Ark of Panda(AOP) / PKR
Rs13,727084
1 Ark of Panda(AOP) / KZT
25,808825
1 Ark of Panda(AOP) / THB
฿1,5709085
1 Ark of Panda(AOP) / TWD
NT$1,495501
1 Ark of Panda(AOP) / AED
د.إ0,1785455
1 Ark of Panda(AOP) / CHF
Fr0,03892
1 Ark of Panda(AOP) / HKD
HK$0,377524
1 Ark of Panda(AOP) / AMD
֏18,625166
1 Ark of Panda(AOP) / MAD
.د.م0,450499
1 Ark of Panda(AOP) / MXN
$0,900998
1 Ark of Panda(AOP) / SAR
ريال0,1824375
1 Ark of Panda(AOP) / ETB
Br7,4799375
1 Ark of Panda(AOP) / KES
KSh6,2850935
1 Ark of Panda(AOP) / JOD
د.أ0,03449285
1 Ark of Panda(AOP) / PLN
0,178059
1 Ark of Panda(AOP) / RON
лв0,2135735
1 Ark of Panda(AOP) / SEK
kr0,4587695
1 Ark of Panda(AOP) / BGN
лв0,0822185
1 Ark of Panda(AOP) / HUF
Ft16,330832
1 Ark of Panda(AOP) / CZK
1,0231095
1 Ark of Panda(AOP) / KWD
د.ك0,0148869
1 Ark of Panda(AOP) / ILS
0,1581125
1 Ark of Panda(AOP) / BOB
Bs0,3361715
1 Ark of Panda(AOP) / AZN
0,082705
1 Ark of Panda(AOP) / TJS
SM0,44758
1 Ark of Panda(AOP) / GEL
0,1318415
1 Ark of Panda(AOP) / AOA
Kz44,5921035
1 Ark of Panda(AOP) / BHD
.د.ب0,0182924
1 Ark of Panda(AOP) / BMD
$0,04865
1 Ark of Panda(AOP) / DKK
kr0,3137925
1 Ark of Panda(AOP) / HNL
L1,277549
1 Ark of Panda(AOP) / MUR
2,212602
1 Ark of Panda(AOP) / NAD
$0,837753
1 Ark of Panda(AOP) / NOK
kr0,4889325
1 Ark of Panda(AOP) / NZD
$0,084651
1 Ark of Panda(AOP) / PAB
B/.0,04865
1 Ark of Panda(AOP) / PGK
K0,205303
1 Ark of Panda(AOP) / QAR
ر.ق0,177086
1 Ark of Panda(AOP) / RSD
дин.4,925326
1 Ark of Panda(AOP) / UZS
soʻm586,1444435
1 Ark of Panda(AOP) / ALL
L4,0685995
1 Ark of Panda(AOP) / ANG
ƒ0,0870835
1 Ark of Panda(AOP) / AWG
ƒ0,08757
1 Ark of Panda(AOP) / BBD
$0,0973
1 Ark of Panda(AOP) / BAM
KM0,081732
1 Ark of Panda(AOP) / BIF
Fr143,9067
1 Ark of Panda(AOP) / BND
$0,063245
1 Ark of Panda(AOP) / BSD
$0,04865
1 Ark of Panda(AOP) / JMD
$7,7786485
1 Ark of Panda(AOP) / KHR
195,381319
1 Ark of Panda(AOP) / KMF
Fr20,57895
1 Ark of Panda(AOP) / LAK
1.057,6086745
1 Ark of Panda(AOP) / LKR
රු14,8095465
1 Ark of Panda(AOP) / MDL
L0,821212
1 Ark of Panda(AOP) / MGA
Ar218,161195
1 Ark of Panda(AOP) / MOP
P0,3892
1 Ark of Panda(AOP) / MVR
0,744345
1 Ark of Panda(AOP) / MWK
MK84,4617515
1 Ark of Panda(AOP) / MZN
MT3,108735
1 Ark of Panda(AOP) / NPR
रु6,901489
1 Ark of Panda(AOP) / PYG
345,0258
1 Ark of Panda(AOP) / RWF
Fr70,59115
1 Ark of Panda(AOP) / SBD
$0,4003895
1 Ark of Panda(AOP) / SCR
0,684992
1 Ark of Panda(AOP) / SRD
$1,8851875
1 Ark of Panda(AOP) / SVC
$0,4256875
1 Ark of Panda(AOP) / SZL
L0,837753
1 Ark of Panda(AOP) / TMT
m0,170275
1 Ark of Panda(AOP) / TND
د.ت0,1429337
1 Ark of Panda(AOP) / TTD
$0,3293605
1 Ark of Panda(AOP) / UGX
Sh169,4966
1 Ark of Panda(AOP) / XAF
Fr27,5359
1 Ark of Panda(AOP) / XCD
$0,131355
1 Ark of Panda(AOP) / XOF
Fr27,5359
1 Ark of Panda(AOP) / XPF
Fr5,01095
1 Ark of Panda(AOP) / BWP
P0,65191
1 Ark of Panda(AOP) / BZD
$0,0977865
1 Ark of Panda(AOP) / CVE
$4,627588
1 Ark of Panda(AOP) / DJF
Fr8,61105
1 Ark of Panda(AOP) / DOP
$3,1218705
1 Ark of Panda(AOP) / DZD
د.ج6,3220675
1 Ark of Panda(AOP) / FJD
$0,109949
1 Ark of Panda(AOP) / GNF
Fr423,01175
1 Ark of Panda(AOP) / GTQ
Q0,372659
1 Ark of Panda(AOP) / GYD
$10,1839045
1 Ark of Panda(AOP) / ISK
kr6,08125

Ark of Panda Mənbəyi

Ark of Panda haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Ark of Panda Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ark of Panda Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ark of Panda (AOP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AOP qiyməti 0,04865 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AOP / USD cari qiyməti nədir?
AOP / USD cari qiyməti $ 0,04865 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ark of Panda üçün bazar dəyəri nədir?
AOP üçün bazar dəyəri $ 14,60M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 300,00M USD təşkil edir.
AOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AOP ATH qiyməti olan 0,0876270047781016 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AOP qiyməti (ATL) nədir?
AOP ATL qiyməti olan 0,03443426501172903 USD dəyərinə endi.
AOP ticarət həcmi nədir?
AOP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 55,43K USD.
AOP bu il daha da yüksələcək?
AOP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AOP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:34 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AOP / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AOP
AOP
USD
USD

1 AOP = 0,04865 USD

AOP Ticarəti Edin

AOP/USDT
$0,04872
$0,04872$0,04872
0,00%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.000,84
$110.000,84$110.000,84

+2,12%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,75
$3.851,75$3.851,75

+2,06%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02827
$0,02827$0,02827

+12,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,75
$3.851,75$3.851,75

+2,06%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.000,84
$110.000,84$110.000,84

+2,12%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,53
$186,53$186,53

+0,78%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4754
$2,4754$2,4754

+0,88%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18561
$0,18561$0,18561

+2,73%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
$0,01277$0,01277

+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002929
$0,0002929$0,0002929

+368,64%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020824
$0,0020824$0,0020824

+2.213,77%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020824
$0,0020824$0,0020824

+2.213,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0474
$0,0474$0,0474

+1.381,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030578
$0,0000000000000000000000030578$0,0000000000000000000000030578

+511,56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30938
$0,30938$0,30938

+149,31%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%