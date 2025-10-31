Bugünkü canlı America Online qiyməti 0.004641 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AOL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AOL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı America Online qiyməti 0.004641 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AOL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AOL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

America Online Logosu

America Online qiyməti(AOL)

1 AOL / USD Canlı Qiyməti:

$0,004645
-1,08%1D
USD
America Online (AOL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:27 (UTC+8)

America Online (AOL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,004122
24 saat Aşağı
$ 0,005495
24 saat Yüksək

$ 0,004122
$ 0,005495
--
--
+2,47%

-1,08%

-39,05%

-39,05%

America Online (AOL) canlı qiyməti $ 0,004641. AOL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,004122 və ən yüksək $ 0,005495 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AOL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AOL son bir saat ərzində +2,47%, 24 saat ərzində -1,08% və son 7 gündə isə -39,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

America Online (AOL) Bazar Məlumatları

--
$ 54,91K
$ 0,00
--
--
SOL

America Online üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,91K təşkil edir. AOL üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

America Online (AOL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün America Online qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00005071-1,08%
30 Gün$ -0,004916-51,44%
60 Gün$ -0,005453-54,03%
90 Gün$ -0,002702-36,80%
Bugünkü America Online Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AOL $ -0,00005071 (-1,08%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

America Online 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,004916 (-51,44%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

America Online 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AOL $ -0,005453 (-54,03%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

America Online 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,002702 (-36,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

America Online (AOL) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi America Online Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

America Online (AOL) Nədir?

AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.

America Online MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC America Online investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AOL steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə America Online haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız America Online satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

America Online Qiymət Proqnozu (USD)

America Online (AOL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? America Online (AOL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? America Online üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

America Online qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

America Online (AOL) Tokenomikası

America Online (AOL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AOL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

America Online (AOL) necə alınır?

Necə America Online alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım America Online Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AOL Aktivindən Yerli Valyutalara

1 America Online(AOL) / VND
122,127915
1 America Online(AOL) / AUD
A$0,00705432
1 America Online(AOL) / GBP
0,00348075
1 America Online(AOL) / EUR
0,00399126
1 America Online(AOL) / USD
$0,004641
1 America Online(AOL) / MYR
RM0,01944579
1 America Online(AOL) / TRY
0,19506123
1 America Online(AOL) / JPY
¥0,710073
1 America Online(AOL) / ARS
ARS$6,67765644
1 America Online(AOL) / RUB
0,37100154
1 America Online(AOL) / INR
0,41133183
1 America Online(AOL) / IDR
Rp76,08195504
1 America Online(AOL) / PHP
0,27330849
1 America Online(AOL) / EGP
￡E.0,21914802
1 America Online(AOL) / BRL
R$0,02496858
1 America Online(AOL) / CAD
C$0,00645099
1 America Online(AOL) / BDT
0,56740866
1 America Online(AOL) / NGN
6,71631597
1 America Online(AOL) / COP
$17,98833036
1 America Online(AOL) / ZAR
R.0,08010366
1 America Online(AOL) / UAH
0,19487559
1 America Online(AOL) / TZS
T.Sh.11,402937
1 America Online(AOL) / VES
Bs1,025661
1 America Online(AOL) / CLP
$4,371822
1 America Online(AOL) / PKR
Rs1,30950456
1 America Online(AOL) / KZT
2,4620505
1 America Online(AOL) / THB
฿0,14985789
1 America Online(AOL) / TWD
NT$0,14266434
1 America Online(AOL) / AED
د.إ0,01703247
1 America Online(AOL) / CHF
Fr0,0037128
1 America Online(AOL) / HKD
HK$0,03601416
1 America Online(AOL) / AMD
֏1,77676044
1 America Online(AOL) / MAD
.د.م0,04297566
1 America Online(AOL) / MXN
$0,08595132
1 America Online(AOL) / SAR
ريال0,01740375
1 America Online(AOL) / ETB
Br0,71355375
1 America Online(AOL) / KES
KSh0,59957079
1 America Online(AOL) / JOD
د.أ0,003290469
1 America Online(AOL) / PLN
0,01698606
1 America Online(AOL) / RON
лв0,02037399
1 America Online(AOL) / SEK
kr0,04376463
1 America Online(AOL) / BGN
лв0,00784329
1 America Online(AOL) / HUF
Ft1,55789088
1 America Online(AOL) / CZK
0,09760023
1 America Online(AOL) / KWD
د.ك0,001420146
1 America Online(AOL) / ILS
0,01508325
1 America Online(AOL) / BOB
Bs0,03206931
1 America Online(AOL) / AZN
0,0078897
1 America Online(AOL) / TJS
SM0,0426972
1 America Online(AOL) / GEL
0,01257711
1 America Online(AOL) / AOA
Kz4,25389419
1 America Online(AOL) / BHD
.د.ب0,001745016
1 America Online(AOL) / BMD
$0,004641
1 America Online(AOL) / DKK
kr0,02993445
1 America Online(AOL) / HNL
L0,12187266
1 America Online(AOL) / MUR
0,21107268
1 America Online(AOL) / NAD
$0,07991802
1 America Online(AOL) / NOK
kr0,04664205
1 America Online(AOL) / NZD
$0,00807534
1 America Online(AOL) / PAB
B/.0,004641
1 America Online(AOL) / PGK
K0,01958502
1 America Online(AOL) / QAR
ر.ق0,01689324
1 America Online(AOL) / RSD
дин.0,46985484
1 America Online(AOL) / UZS
soʻm55,91564979
1 America Online(AOL) / ALL
L0,38812683
1 America Online(AOL) / ANG
ƒ0,00830739
1 America Online(AOL) / AWG
ƒ0,0083538
1 America Online(AOL) / BBD
$0,009282
1 America Online(AOL) / BAM
KM0,00779688
1 America Online(AOL) / BIF
Fr13,728078
1 America Online(AOL) / BND
$0,0060333
1 America Online(AOL) / BSD
$0,004641
1 America Online(AOL) / JMD
$0,74204949
1 America Online(AOL) / KHR
18,63853446
1 America Online(AOL) / KMF
Fr1,963143
1 America Online(AOL) / LAK
100,89130233
1 America Online(AOL) / LKR
රු1,41276681
1 America Online(AOL) / MDL
L0,07834008
1 America Online(AOL) / MGA
Ar20,8116363
1 America Online(AOL) / MOP
P0,037128
1 America Online(AOL) / MVR
0,0710073
1 America Online(AOL) / MWK
MK8,05728651
1 America Online(AOL) / MZN
MT0,2965599
1 America Online(AOL) / NPR
रु0,65837226
1 America Online(AOL) / PYG
32,913972
1 America Online(AOL) / RWF
Fr6,734091
1 America Online(AOL) / SBD
$0,03819543
1 America Online(AOL) / SCR
0,06534528
1 America Online(AOL) / SRD
$0,17983875
1 America Online(AOL) / SVC
$0,04060875
1 America Online(AOL) / SZL
L0,07991802
1 America Online(AOL) / TMT
m0,0162435
1 America Online(AOL) / TND
د.ت0,013635258
1 America Online(AOL) / TTD
$0,03141957
1 America Online(AOL) / UGX
Sh16,169244
1 America Online(AOL) / XAF
Fr2,626806
1 America Online(AOL) / XCD
$0,0125307
1 America Online(AOL) / XOF
Fr2,626806
1 America Online(AOL) / XPF
Fr0,478023
1 America Online(AOL) / BWP
P0,0621894
1 America Online(AOL) / BZD
$0,00932841
1 America Online(AOL) / CVE
$0,44145192
1 America Online(AOL) / DJF
Fr0,821457
1 America Online(AOL) / DOP
$0,29781297
1 America Online(AOL) / DZD
د.ج0,60309795
1 America Online(AOL) / FJD
$0,01048866
1 America Online(AOL) / GNF
Fr40,353495
1 America Online(AOL) / GTQ
Q0,03555006
1 America Online(AOL) / GYD
$0,97150053
1 America Online(AOL) / ISK
kr0,580125

America Online Mənbəyi

America Online haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: America Online Haqqında Digər Suallar

Bugünkü America Online (AOL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AOL qiyməti 0,004641 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AOL / USD cari qiyməti nədir?
AOL / USD cari qiyməti $ 0,004641 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
America Online üçün bazar dəyəri nədir?
AOL üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AOL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AOL aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AOL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AOL ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AOL qiyməti (ATL) nədir?
AOL ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AOL ticarət həcmi nədir?
AOL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,91K USD.
AOL bu il daha da yüksələcək?
AOL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AOL qiymət proqnozuna baxın.
America Online (AOL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

