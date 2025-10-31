Bugünkü canlı Ant Token qiyməti 0.00032 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Ant Token qiyməti 0.00032 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ANTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ANTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00032
-3,03%1D
Ant Token (ANTY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:24:09 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00014
24 saat Aşağı
$ 0,00089
24 saat Yüksək

$ 0,00014
$ 0,00089
--
--
-3,04%

-3,03%

-68,00%

-68,00%

Ant Token (ANTY) canlı qiyməti $ 0,00032. ANTY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00014 və ən yüksək $ 0,00089 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ANTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ANTY son bir saat ərzində -3,04%, 24 saat ərzində -3,03% və son 7 gündə isə -68,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ant Token (ANTY) Bazar Məlumatları

--
$ 69,01K
$ 32,00K
--
100.000.000
BSC

Ant Token üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 69,01K təşkil edir. ANTY üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,00K təşkil edir.

Ant Token (ANTY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Ant Token qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00001-3,03%
30 Gün$ -0,00068-68,00%
60 Gün$ -0,00068-68,00%
90 Gün$ -0,00068-68,00%
Bugünkü Ant Token Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ANTY $ -0,00001 (-3,03%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Ant Token 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00068 (-68,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Ant Token 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ANTY $ -0,00068 (-68,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Ant Token 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00068 (-68,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Ant Token (ANTY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Ant Token Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Ant Token (ANTY) Nədir?

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Ant Token investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ANTY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Ant Token haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Ant Token satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Ant Token Qiymət Proqnozu (USD)

Ant Token (ANTY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ant Token (ANTY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ant Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ant Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Ant Token (ANTY) Tokenomikası

Ant Token (ANTY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ANTY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Ant Token (ANTY) necə alınır?

Necə Ant Token alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Ant Token Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ANTY Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Ant Token(ANTY) / VND
8,4208
1 Ant Token(ANTY) / AUD
A$0,0004896
1 Ant Token(ANTY) / GBP
0,0002432
1 Ant Token(ANTY) / EUR
0,0002752
1 Ant Token(ANTY) / USD
$0,00032
1 Ant Token(ANTY) / MYR
RM0,0013408
1 Ant Token(ANTY) / TRY
0,0134624
1 Ant Token(ANTY) / JPY
¥0,04928
1 Ant Token(ANTY) / ARS
ARS$0,4604288
1 Ant Token(ANTY) / RUB
0,0255808
1 Ant Token(ANTY) / INR
0,0284
1 Ant Token(ANTY) / IDR
Rp5,3333312
1 Ant Token(ANTY) / PHP
0,0188192
1 Ant Token(ANTY) / EGP
￡E.0,0151104
1 Ant Token(ANTY) / BRL
R$0,0017216
1 Ant Token(ANTY) / CAD
C$0,000448
1 Ant Token(ANTY) / BDT
0,039184
1 Ant Token(ANTY) / NGN
0,4637664
1 Ant Token(ANTY) / COP
$1,245136
1 Ant Token(ANTY) / ZAR
R.0,0055424
1 Ant Token(ANTY) / UAH
0,013456
1 Ant Token(ANTY) / TZS
T.Sh.0,788176
1 Ant Token(ANTY) / VES
Bs0,07072
1 Ant Token(ANTY) / CLP
$0,30144
1 Ant Token(ANTY) / PKR
Rs0,0907264
1 Ant Token(ANTY) / KZT
0,1700288
1 Ant Token(ANTY) / THB
฿0,0103424
1 Ant Token(ANTY) / TWD
NT$0,0098336
1 Ant Token(ANTY) / AED
د.إ0,0011744
1 Ant Token(ANTY) / CHF
Fr0,000256
1 Ant Token(ANTY) / HKD
HK$0,0024832
1 Ant Token(ANTY) / AMD
֏0,1226976
1 Ant Token(ANTY) / MAD
.د.م0,0029664
1 Ant Token(ANTY) / MXN
$0,005936
1 Ant Token(ANTY) / SAR
ريال0,0012
1 Ant Token(ANTY) / ETB
Br0,0492832
1 Ant Token(ANTY) / KES
KSh0,0413408
1 Ant Token(ANTY) / JOD
د.أ0,00022688
1 Ant Token(ANTY) / PLN
0,0011744
1 Ant Token(ANTY) / RON
лв0,0014048
1 Ant Token(ANTY) / SEK
kr0,003024
1 Ant Token(ANTY) / BGN
лв0,0005408
1 Ant Token(ANTY) / HUF
Ft0,107488
1 Ant Token(ANTY) / CZK
0,0067392
1 Ant Token(ANTY) / KWD
د.ك0,00009792
1 Ant Token(ANTY) / ILS
0,00104
1 Ant Token(ANTY) / BOB
Bs0,0022144
1 Ant Token(ANTY) / AZN
0,000544
1 Ant Token(ANTY) / TJS
SM0,0029504
1 Ant Token(ANTY) / GEL
0,0008672
1 Ant Token(ANTY) / AOA
Kz0,2933088
1 Ant Token(ANTY) / BHD
.د.ب0,00012032
1 Ant Token(ANTY) / BMD
$0,00032
1 Ant Token(ANTY) / DKK
kr0,0020672
1 Ant Token(ANTY) / HNL
L0,0084288
1 Ant Token(ANTY) / MUR
0,0146592
1 Ant Token(ANTY) / NAD
$0,0055456
1 Ant Token(ANTY) / NOK
kr0,0032224
1 Ant Token(ANTY) / NZD
$0,0005568
1 Ant Token(ANTY) / PAB
B/.0,00032
1 Ant Token(ANTY) / PGK
K0,0013504
1 Ant Token(ANTY) / QAR
ر.ق0,001168
1 Ant Token(ANTY) / RSD
дин.0,0324448
1 Ant Token(ANTY) / UZS
soʻm3,8554208
1 Ant Token(ANTY) / ALL
L0,0268032
1 Ant Token(ANTY) / ANG
ƒ0,0005728
1 Ant Token(ANTY) / AWG
ƒ0,000576
1 Ant Token(ANTY) / BBD
$0,00064
1 Ant Token(ANTY) / BAM
KM0,0005376
1 Ant Token(ANTY) / BIF
Fr0,94656
1 Ant Token(ANTY) / BND
$0,000416
1 Ant Token(ANTY) / BSD
$0,00032
1 Ant Token(ANTY) / JMD
$0,051248
1 Ant Token(ANTY) / KHR
1,29032
1 Ant Token(ANTY) / KMF
Fr0,13536
1 Ant Token(ANTY) / LAK
6,9565216
1 Ant Token(ANTY) / LKR
රු0,0975584
1 Ant Token(ANTY) / MDL
L0,0054432
1 Ant Token(ANTY) / MGA
Ar1,434976
1 Ant Token(ANTY) / MOP
P0,0025632
1 Ant Token(ANTY) / MVR
0,004896
1 Ant Token(ANTY) / MWK
MK0,5565216
1 Ant Token(ANTY) / MZN
MT0,020448
1 Ant Token(ANTY) / NPR
रु0,0454656
1 Ant Token(ANTY) / PYG
2,26944
1 Ant Token(ANTY) / RWF
Fr0,4656
1 Ant Token(ANTY) / SBD
$0,0026336
1 Ant Token(ANTY) / SCR
0,0043744
1 Ant Token(ANTY) / SRD
$0,0124
1 Ant Token(ANTY) / SVC
$0,0028032
1 Ant Token(ANTY) / SZL
L0,0055456
1 Ant Token(ANTY) / TMT
m0,00112
1 Ant Token(ANTY) / TND
د.ت0,00094304
1 Ant Token(ANTY) / TTD
$0,0021696
1 Ant Token(ANTY) / UGX
Sh1,11488
1 Ant Token(ANTY) / XAF
Fr0,18144
1 Ant Token(ANTY) / XCD
$0,000864
1 Ant Token(ANTY) / XOF
Fr0,18144
1 Ant Token(ANTY) / XPF
Fr0,03296
1 Ant Token(ANTY) / BWP
P0,0042944
1 Ant Token(ANTY) / BZD
$0,0006432
1 Ant Token(ANTY) / CVE
$0,0304928
1 Ant Token(ANTY) / DJF
Fr0,05696
1 Ant Token(ANTY) / DOP
$0,0205824
1 Ant Token(ANTY) / DZD
د.ج0,041584
1 Ant Token(ANTY) / FJD
$0,0007232
1 Ant Token(ANTY) / GNF
Fr2,7824
1 Ant Token(ANTY) / GTQ
Q0,0024544
1 Ant Token(ANTY) / GYD
$0,0670848
1 Ant Token(ANTY) / ISK
kr0,04

Ant Token haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Ant Token Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Ant Token Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Ant Token (ANTY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ANTY qiyməti 0,00032 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ANTY / USD cari qiyməti nədir?
ANTY / USD cari qiyməti $ 0,00032 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ant Token üçün bazar dəyəri nədir?
ANTY üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ANTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ANTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
ANTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ANTY ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ANTY qiyməti (ATL) nədir?
ANTY ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
ANTY ticarət həcmi nədir?
ANTY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 69,01K USD.
ANTY bu il daha da yüksələcək?
ANTY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ANTY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:24:09 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$0,00032
