Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The Black Bull üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The Black Bull üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ANSEM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ANSEM Qiymət Məlumatları

ANSEM nədir

ANSEM Rəsmi Veb-saytı

ANSEM Tokenomikası

ANSEM Qiymət Proqnozu

ANSEM Qiymət Tarixçəsi

ANSEM Alış Bələdçisi

ANSEM / Fiat Valyuta Çevirən

ANSEM Spot

ANSEM USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü The Black Bull (ANSEM) texniki analizi

Bugünkü The Black Bull (ANSEM) texniki analizi

The Black Bull analizi səhifəsi ANSEM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda The Black Bull analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

The Black Bull (ANSEM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,23577--+21,23%+10,37%+4.615,40%
The Black Bull qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

The Black Bull texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış The Black Bull anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 4
Alış 19
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 1Neytral 0Alış 13
Texniki göstəricilər:AlışSatış 2Neytral 4Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2414
0,2413
R2
0,2413
0,2412
R1
0,2411
0,2412
PP
0,241
0,241
S1
0,2408
0,2409
S2
0,2408
0,2409
S3
0,2405
0,2408

The Black Bull bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,10M
$0,16 M
$0,26 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,05M
3 günlük aktiv alışlar
$4,37 M
3 günlük aktiv satışlar
$4,41 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,08M
7 günlük aktiv alışlar
$7,03 M
7 günlük aktiv satışlar
$7,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The Black Bull kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıANSEMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The Black Bull haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də The Black Bull (ANSEM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The Black Bull qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ANSEM/USD1
$0,23393
$0,23393$0,23393
-9,25%
215.63K (USDT)
ANSEM/USDT
$0,23577
$0,23577$0,23577
-9,25%
1.85M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ANSEM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0,23577 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.