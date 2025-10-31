Bugünkü canlı Amazon qiyməti 251.74 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AMZNON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AMZNON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Amazon qiyməti 251.74 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AMZNON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AMZNON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AMZNON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AMZNON Qiymət Məlumatları

AMZNON Rəsmi Veb-saytı

AMZNON Tokenomikası

AMZNON Qiymət Proqnozu

AMZNON Qiymət Tarixçəsi

AMZNON Alış Bələdçisi

AMZNON / Fiat Valyuta Çevirən

AMZNON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Amazon Logosu

Amazon qiyməti(AMZNON)

1 AMZNON / USD Canlı Qiyməti:

$251.67
$251.67$251.67
+11.09%1D
USD
Amazon (AMZNON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:04 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 223.05
$ 223.05$ 223.05
24 saat Aşağı
$ 254.92
$ 254.92$ 254.92
24 saat Yüksək

$ 223.05
$ 223.05$ 223.05

$ 254.92
$ 254.92$ 254.92

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203$ 211.30485215454203

-0.42%

+11.09%

+14.08%

+14.08%

Amazon (AMZNON) canlı qiyməti $ 251.74. AMZNON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 223.05 və ən yüksək $ 254.92 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AMZNON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 238.6579963260999, ən aşağı qiyməti isə $ 211.30485215454203 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AMZNON son bir saat ərzində -0.42%, 24 saat ərzində +11.09% və son 7 gündə isə +14.08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Amazon (AMZNON) Bazar Məlumatları

No.1941

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 64.23K
$ 64.23K$ 64.23K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

7.08K
7.08K 7.08K

7,078.65637856
7,078.65637856 7,078.65637856

ETH

Amazon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1.78M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64.23K təşkil edir. AMZNON üzrə dövriyyədə olan təklif 7.08K, ümumi təklif isə 7078.65637856 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1.78M təşkil edir.

Amazon (AMZNON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Amazon qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +25.124+11.09%
30 Gün$ +32.63+14.89%
60 Gün$ +71.74+39.85%
90 Gün$ +71.74+39.85%
Bugünkü Amazon Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AMZNON $ +25.124 (+11.09%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Amazon 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +32.63 (+14.89%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Amazon 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AMZNON $ +71.74 (+39.85%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Amazon 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +71.74 (+39.85%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Amazon (AMZNON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Amazon Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Amazon (AMZNON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Amazon MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Amazon investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AMZNON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Amazon haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Amazon satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Amazon Qiymət Proqnozu (USD)

Amazon (AMZNON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Amazon (AMZNON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Amazon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Amazon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Amazon (AMZNON) Tokenomikası

Amazon (AMZNON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AMZNON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Amazon (AMZNON) necə alınır?

Necə Amazon alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Amazon Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AMZNON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Amazon(AMZNON) / VND
6,624,538.1
1 Amazon(AMZNON) / AUD
A$382.6448
1 Amazon(AMZNON) / GBP
188.805
1 Amazon(AMZNON) / EUR
216.4964
1 Amazon(AMZNON) / USD
$251.74
1 Amazon(AMZNON) / MYR
RM1,054.7906
1 Amazon(AMZNON) / TRY
10,580.6322
1 Amazon(AMZNON) / JPY
¥38,516.22
1 Amazon(AMZNON) / ARS
ARS$362,213.5816
1 Amazon(AMZNON) / RUB
20,124.0956
1 Amazon(AMZNON) / INR
22,311.7162
1 Amazon(AMZNON) / IDR
Rp4,126,884.5856
1 Amazon(AMZNON) / PHP
14,824.9686
1 Amazon(AMZNON) / EGP
￡E.11,887.1628
1 Amazon(AMZNON) / BRL
R$1,354.3612
1 Amazon(AMZNON) / CAD
C$349.9186
1 Amazon(AMZNON) / BDT
30,777.7324
1 Amazon(AMZNON) / NGN
364,310.5758
1 Amazon(AMZNON) / COP
$975,734.1704
1 Amazon(AMZNON) / ZAR
R.4,345.0324
1 Amazon(AMZNON) / UAH
10,570.5626
1 Amazon(AMZNON) / TZS
T.Sh.618,525.18
1 Amazon(AMZNON) / VES
Bs55,634.54
1 Amazon(AMZNON) / CLP
$237,139.08
1 Amazon(AMZNON) / PKR
Rs71,030.9584
1 Amazon(AMZNON) / KZT
133,548.07
1 Amazon(AMZNON) / THB
฿8,128.6846
1 Amazon(AMZNON) / TWD
NT$7,738.4876
1 Amazon(AMZNON) / AED
د.إ923.8858
1 Amazon(AMZNON) / CHF
Fr201.392
1 Amazon(AMZNON) / HKD
HK$1,953.5024
1 Amazon(AMZNON) / AMD
֏96,376.1416
1 Amazon(AMZNON) / MAD
.د.م2,331.1124
1 Amazon(AMZNON) / MXN
$4,662.2248
1 Amazon(AMZNON) / SAR
ريال944.025
1 Amazon(AMZNON) / ETB
Br38,705.025
1 Amazon(AMZNON) / KES
KSh32,522.2906
1 Amazon(AMZNON) / JOD
د.أ178.48366
1 Amazon(AMZNON) / PLN
921.3684
1 Amazon(AMZNON) / RON
лв1,105.1386
1 Amazon(AMZNON) / SEK
kr2,373.9082
1 Amazon(AMZNON) / BGN
лв425.4406
1 Amazon(AMZNON) / HUF
Ft84,504.0832
1 Amazon(AMZNON) / CZK
5,294.0922
1 Amazon(AMZNON) / KWD
د.ك77.03244
1 Amazon(AMZNON) / ILS
818.155
1 Amazon(AMZNON) / BOB
Bs1,739.5234
1 Amazon(AMZNON) / AZN
427.958
1 Amazon(AMZNON) / TJS
SM2,316.008
1 Amazon(AMZNON) / GEL
682.2154
1 Amazon(AMZNON) / AOA
Kz230,742.3666
1 Amazon(AMZNON) / BHD
.د.ب94.65424
1 Amazon(AMZNON) / BMD
$251.74
1 Amazon(AMZNON) / DKK
kr1,623.723
1 Amazon(AMZNON) / HNL
L6,610.6924
1 Amazon(AMZNON) / MUR
11,449.1352
1 Amazon(AMZNON) / NAD
$4,334.9628
1 Amazon(AMZNON) / NOK
kr2,529.987
1 Amazon(AMZNON) / NZD
$438.0276
1 Amazon(AMZNON) / PAB
B/.251.74
1 Amazon(AMZNON) / PGK
K1,062.3428
1 Amazon(AMZNON) / QAR
ر.ق916.3336
1 Amazon(AMZNON) / RSD
дин.25,486.1576
1 Amazon(AMZNON) / UZS
soʻm3,033,011.3506
1 Amazon(AMZNON) / ALL
L21,053.0162
1 Amazon(AMZNON) / ANG
ƒ450.6146
1 Amazon(AMZNON) / AWG
ƒ453.132
1 Amazon(AMZNON) / BBD
$503.48
1 Amazon(AMZNON) / BAM
KM422.9232
1 Amazon(AMZNON) / BIF
Fr744,646.92
1 Amazon(AMZNON) / BND
$327.262
1 Amazon(AMZNON) / BSD
$251.74
1 Amazon(AMZNON) / JMD
$40,250.7086
1 Amazon(AMZNON) / KHR
1,011,002.9444
1 Amazon(AMZNON) / KMF
Fr106,486.02
1 Amazon(AMZNON) / LAK
5,472,608.5862
1 Amazon(AMZNON) / LKR
රු76,632.1734
1 Amazon(AMZNON) / MDL
L4,249.3712
1 Amazon(AMZNON) / MGA
Ar1,128,877.682
1 Amazon(AMZNON) / MOP
P2,013.92
1 Amazon(AMZNON) / MVR
3,851.622
1 Amazon(AMZNON) / MWK
MK437,048.3314
1 Amazon(AMZNON) / MZN
MT16,086.186
1 Amazon(AMZNON) / NPR
रु35,711.8364
1 Amazon(AMZNON) / PYG
1,785,340.08
1 Amazon(AMZNON) / RWF
Fr365,274.74
1 Amazon(AMZNON) / SBD
$2,071.8202
1 Amazon(AMZNON) / SCR
3,544.4992
1 Amazon(AMZNON) / SRD
$9,754.925
1 Amazon(AMZNON) / SVC
$2,202.725
1 Amazon(AMZNON) / SZL
L4,334.9628
1 Amazon(AMZNON) / TMT
m881.09
1 Amazon(AMZNON) / TND
د.ت739.61212
1 Amazon(AMZNON) / TTD
$1,704.2798
1 Amazon(AMZNON) / UGX
Sh877,062.16
1 Amazon(AMZNON) / XAF
Fr142,484.84
1 Amazon(AMZNON) / XCD
$679.698
1 Amazon(AMZNON) / XOF
Fr142,484.84
1 Amazon(AMZNON) / XPF
Fr25,929.22
1 Amazon(AMZNON) / BWP
P3,373.316
1 Amazon(AMZNON) / BZD
$505.9974
1 Amazon(AMZNON) / CVE
$23,945.5088
1 Amazon(AMZNON) / DJF
Fr44,557.98
1 Amazon(AMZNON) / DOP
$16,154.1558
1 Amazon(AMZNON) / DZD
د.ج32,713.613
1 Amazon(AMZNON) / FJD
$568.9324
1 Amazon(AMZNON) / GNF
Fr2,188,879.3
1 Amazon(AMZNON) / GTQ
Q1,928.3284
1 Amazon(AMZNON) / GYD
$52,696.7342
1 Amazon(AMZNON) / ISK
kr31,467.5

Amazon Mənbəyi

Amazon haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Amazon Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Amazon Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Amazon (AMZNON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AMZNON qiyməti 251.74 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AMZNON / USD cari qiyməti nədir?
AMZNON / USD cari qiyməti $ 251.74 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Amazon üçün bazar dəyəri nədir?
AMZNON üçün bazar dəyəri $ 1.78M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AMZNON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AMZNON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 7.08K USD təşkil edir.
AMZNON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AMZNON ATH qiyməti olan 238.6579963260999 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AMZNON qiyməti (ATL) nədir?
AMZNON ATL qiyməti olan 211.30485215454203 USD dəyərinə endi.
AMZNON ticarət həcmi nədir?
AMZNON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64.23K USD.
AMZNON bu il daha da yüksələcək?
AMZNON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AMZNON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:10:04 (UTC+8)

Amazon (AMZNON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AMZNON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 251.74 USD

AMZNON Ticarəti Edin

AMZNON/USDT
$251.67
$251.67$251.67
+11.13%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,898.02
$109,898.02$109,898.02

+2.03%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,846.96
$3,846.96$3,846.96

+1.93%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02800
$0.02800$0.02800

+11.77%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

+0.68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,846.96
$3,846.96$3,846.96

+1.93%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,898.02
$109,898.02$109,898.02

+2.03%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

+0.68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4731
$2.4731$2.4731

+0.78%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18545
$0.18545$0.18545

+2.64%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.003878
$0.003878$0.003878

-22.44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.01277
$0.01277$0.01277

+27.70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002931
$0.0002931$0.0002931

+368.96%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020926
$0.0020926$0.0020926

+2,225.11%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0020926
$0.0020926$0.0020926

+2,225.11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0474
$0.0474$0.0474

+1,381.25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000030578
$0.0000000000000000000000030578$0.0000000000000000000000030578

+511.56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.30941
$0.30941$0.30941

+149.34%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000085
$0.000000000000000000000085$0.000000000000000000000085

+80.85%