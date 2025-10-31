Bugünkü canlı Amped Finance qiyməti 0.00578 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AMPED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AMPED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Amped Finance qiyməti 0.00578 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AMPED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AMPED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 AMPED / USD Canlı Qiyməti:

$0,00578
$0,00578
-1,19%1D
USD
Amped Finance (AMPED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:09:50 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00578
$ 0,00578
24 saat Aşağı
$ 0,00587
$ 0,00587
24 saat Yüksək

$ 0,00578
$ 0,00578$ 0,00578

$ 0,00587
$ 0,00587$ 0,00587

--
----

--
----

-0,18%

-1,19%

-5,25%

-5,25%

Amped Finance (AMPED) canlı qiyməti $ 0,00578. AMPED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00578 və ən yüksək $ 0,00587 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AMPED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AMPED son bir saat ərzində -0,18%, 24 saat ərzində -1,19% və son 7 gündə isə -5,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Amped Finance (AMPED) Bazar Məlumatları

--
----

$ 5,68K
$ 5,68K

$ 578,00K
$ 578,00K

--
----

100.000.000
100.000.000

SONIC

Amped Finance üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 5,68K təşkil edir. AMPED üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 578,00K təşkil edir.

Amped Finance (AMPED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Amped Finance qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000696-1,19%
30 Gün$ -0,00101-14,88%
60 Gün$ -0,00114-16,48%
90 Gün$ -0,01522-72,48%
Bugünkü Amped Finance Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AMPED $ -0,0000696 (-1,19%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Amped Finance 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00101 (-14,88%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Amped Finance 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AMPED $ -0,00114 (-16,48%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Amped Finance 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,01522 (-72,48%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Amped Finance (AMPED) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Amped Finance Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Amped Finance (AMPED) Nədir?

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Amped Finance MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Amped Finance investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AMPED steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Amped Finance haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Amped Finance satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Amped Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Amped Finance (AMPED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Amped Finance (AMPED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Amped Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Amped Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Amped Finance (AMPED) Tokenomikası

Amped Finance (AMPED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AMPED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Amped Finance (AMPED) necə alınır?

Necə Amped Finance alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Amped Finance Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AMPED Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Amped Finance(AMPED) / VND
152,1007
1 Amped Finance(AMPED) / AUD
A$0,0087856
1 Amped Finance(AMPED) / GBP
0,004335
1 Amped Finance(AMPED) / EUR
0,0049708
1 Amped Finance(AMPED) / USD
$0,00578
1 Amped Finance(AMPED) / MYR
RM0,0242182
1 Amped Finance(AMPED) / TRY
0,2429334
1 Amped Finance(AMPED) / JPY
¥0,88434
1 Amped Finance(AMPED) / ARS
ARS$8,3164952
1 Amped Finance(AMPED) / RUB
0,4620532
1 Amped Finance(AMPED) / INR
0,5122814
1 Amped Finance(AMPED) / IDR
Rp94,7540832
1 Amped Finance(AMPED) / PHP
0,3403842
1 Amped Finance(AMPED) / EGP
￡E.0,2729316
1 Amped Finance(AMPED) / BRL
R$0,0310964
1 Amped Finance(AMPED) / CAD
C$0,0080342
1 Amped Finance(AMPED) / BDT
0,7066628
1 Amped Finance(AMPED) / NGN
8,3646426
1 Amped Finance(AMPED) / COP
$22,4030488
1 Amped Finance(AMPED) / ZAR
R.0,0997628
1 Amped Finance(AMPED) / UAH
0,2427022
1 Amped Finance(AMPED) / TZS
T.Sh.14,20146
1 Amped Finance(AMPED) / VES
Bs1,27738
1 Amped Finance(AMPED) / CLP
$5,44476
1 Amped Finance(AMPED) / PKR
Rs1,6308848
1 Amped Finance(AMPED) / KZT
3,06629
1 Amped Finance(AMPED) / THB
฿0,1866362
1 Amped Finance(AMPED) / TWD
NT$0,1776772
1 Amped Finance(AMPED) / AED
د.إ0,0212126
1 Amped Finance(AMPED) / CHF
Fr0,004624
1 Amped Finance(AMPED) / HKD
HK$0,0448528
1 Amped Finance(AMPED) / AMD
֏2,2128152
1 Amped Finance(AMPED) / MAD
.د.م0,0535228
1 Amped Finance(AMPED) / MXN
$0,1070456
1 Amped Finance(AMPED) / SAR
ريال0,021675
1 Amped Finance(AMPED) / ETB
Br0,888675
1 Amped Finance(AMPED) / KES
KSh0,7467182
1 Amped Finance(AMPED) / JOD
د.أ0,00409802
1 Amped Finance(AMPED) / PLN
0,0211548
1 Amped Finance(AMPED) / RON
лв0,0253742
1 Amped Finance(AMPED) / SEK
kr0,0545054
1 Amped Finance(AMPED) / BGN
лв0,0097682
1 Amped Finance(AMPED) / HUF
Ft1,9402304
1 Amped Finance(AMPED) / CZK
0,1215534
1 Amped Finance(AMPED) / KWD
د.ك0,00176868
1 Amped Finance(AMPED) / ILS
0,018785
1 Amped Finance(AMPED) / BOB
Bs0,0399398
1 Amped Finance(AMPED) / AZN
0,009826
1 Amped Finance(AMPED) / TJS
SM0,053176
1 Amped Finance(AMPED) / GEL
0,0156638
1 Amped Finance(AMPED) / AOA
Kz5,2978902
1 Amped Finance(AMPED) / BHD
.د.ب0,00217328
1 Amped Finance(AMPED) / BMD
$0,00578
1 Amped Finance(AMPED) / DKK
kr0,037281
1 Amped Finance(AMPED) / HNL
L0,1517828
1 Amped Finance(AMPED) / MUR
0,2628744
1 Amped Finance(AMPED) / NAD
$0,0995316
1 Amped Finance(AMPED) / NOK
kr0,058089
1 Amped Finance(AMPED) / NZD
$0,0100572
1 Amped Finance(AMPED) / PAB
B/.0,00578
1 Amped Finance(AMPED) / PGK
K0,0243916
1 Amped Finance(AMPED) / QAR
ر.ق0,0210392
1 Amped Finance(AMPED) / RSD
дин.0,5851672
1 Amped Finance(AMPED) / UZS
soʻm69,6385382
1 Amped Finance(AMPED) / ALL
L0,4833814
1 Amped Finance(AMPED) / ANG
ƒ0,0103462
1 Amped Finance(AMPED) / AWG
ƒ0,010404
1 Amped Finance(AMPED) / BBD
$0,01156
1 Amped Finance(AMPED) / BAM
KM0,0097104
1 Amped Finance(AMPED) / BIF
Fr17,09724
1 Amped Finance(AMPED) / BND
$0,007514
1 Amped Finance(AMPED) / BSD
$0,00578
1 Amped Finance(AMPED) / JMD
$0,9241642
1 Amped Finance(AMPED) / KHR
23,2128268
1 Amped Finance(AMPED) / KMF
Fr2,44494
1 Amped Finance(AMPED) / LAK
125,6521714
1 Amped Finance(AMPED) / LKR
රු1,7594898
1 Amped Finance(AMPED) / MDL
L0,0975664
1 Amped Finance(AMPED) / MGA
Ar25,919254
1 Amped Finance(AMPED) / MOP
P0,04624
1 Amped Finance(AMPED) / MVR
0,088434
1 Amped Finance(AMPED) / MWK
MK10,0347158
1 Amped Finance(AMPED) / MZN
MT0,369342
1 Amped Finance(AMPED) / NPR
रु0,8199508
1 Amped Finance(AMPED) / PYG
40,99176
1 Amped Finance(AMPED) / RWF
Fr8,38678
1 Amped Finance(AMPED) / SBD
$0,0475694
1 Amped Finance(AMPED) / SCR
0,0813824
1 Amped Finance(AMPED) / SRD
$0,223975
1 Amped Finance(AMPED) / SVC
$0,050575
1 Amped Finance(AMPED) / SZL
L0,0995316
1 Amped Finance(AMPED) / TMT
m0,02023
1 Amped Finance(AMPED) / TND
د.ت0,01698164
1 Amped Finance(AMPED) / TTD
$0,0391306
1 Amped Finance(AMPED) / UGX
Sh20,13752
1 Amped Finance(AMPED) / XAF
Fr3,27148
1 Amped Finance(AMPED) / XCD
$0,015606
1 Amped Finance(AMPED) / XOF
Fr3,27148
1 Amped Finance(AMPED) / XPF
Fr0,59534
1 Amped Finance(AMPED) / BWP
P0,077452
1 Amped Finance(AMPED) / BZD
$0,0116178
1 Amped Finance(AMPED) / CVE
$0,5497936
1 Amped Finance(AMPED) / DJF
Fr1,02306
1 Amped Finance(AMPED) / DOP
$0,3709026
1 Amped Finance(AMPED) / DZD
د.ج0,751111
1 Amped Finance(AMPED) / FJD
$0,0130628
1 Amped Finance(AMPED) / GNF
Fr50,2571
1 Amped Finance(AMPED) / GTQ
Q0,0442748
1 Amped Finance(AMPED) / GYD
$1,2099274
1 Amped Finance(AMPED) / ISK
kr0,7225

Amped Finance haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Amped Finance Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Amped Finance Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Amped Finance (AMPED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AMPED qiyməti 0,00578 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AMPED / USD cari qiyməti nədir?
AMPED / USD cari qiyməti $ 0,00578 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Amped Finance üçün bazar dəyəri nədir?
AMPED üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AMPED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AMPED aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AMPED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AMPED ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AMPED qiyməti (ATL) nədir?
AMPED ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AMPED ticarət həcmi nədir?
AMPED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 5,68K USD.
AMPED bu il daha da yüksələcək?
AMPED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AMPED qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:09:50 (UTC+8)

Amped Finance (AMPED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1 AMPED = 0,00578 USD

AMPED/USDT
$0,00578
-1,19%

