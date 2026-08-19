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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Allora üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Allora üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Allora (ALLO) texniki analizi

Bugünkü Allora (ALLO) texniki analizi

Allora analizi səhifəsi ALLO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Allora analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Allora (ALLO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,30566--+1,85%-33,71%+246,27%
Allora qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Allora texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Allora anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 4
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 0Alış 7
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 4Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,30571
0,30554
R2
0,30554
0,30544
R1
0,30545
0,30538
PP
0,30528
0,30528
S1
0,30519
0,30518
S2
0,30502
0,30512
S3
0,30493
0,30502

Allora bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,13M
$1,45 M
$1,58 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,07M
3 günlük aktiv alışlar
$7,41 M
3 günlük aktiv satışlar
$7,48 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$12,38 M
7 günlük aktiv satışlar
$12,41 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Allora kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıALLOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,30
2026-08-18-$0,45 M0,31
2026-08-17-$0,91 M0,28
2026-08-16-$7,14 M0,26
2026-08-15$0,95 M0,26

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Allora (ALLO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Allora qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ALLO/USDT
$0,30565
$0,30565$0,30565
+0,19%
435.25K (USDT)
ALLO/USDC
$0,30585
$0,30585$0,30585
+0,36%
194.89K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ALLO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ALLO
ALLO
USD
USD

1 ALLO = 0,30566 USD

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