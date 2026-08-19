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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alchemist AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alchemist AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Alchemist AI (ALCH) texniki analizi

Bugünkü Alchemist AI (ALCH) texniki analizi

Alchemist AI analizi səhifəsi ALCH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Alchemist AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Alchemist AI (ALCH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02459---13,18%-11,42%-69,37%
Alchemist AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Alchemist AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Alchemist AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 9
Neytral 6
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 3Neytral 2Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 4Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02462
0,02461
R2
0,02461
0,0246
R1
0,0246
0,0246
PP
0,02459
0,02459
S1
0,02458
0,02458
S2
0,02457
0,02458
S3
0,02456
0,02457

Alchemist AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,43M
$6,90 M
$7,34 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,27 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alchemist AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıALCHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,02
2026-08-18$0,00 M0,02
2026-08-17$0,00 M0,02
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15-$0,01 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alchemist AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Alchemist AI (ALCH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Alchemist AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ALCH/USDT
$0,0246
$0,0246$0,0246
-0,88%
2.29M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ALCH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0,02459 USD

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