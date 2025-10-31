Bugünkü canlı AI STARPOWERFRAGMENT qiyməti 2.027 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AISPF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AISPF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AI STARPOWERFRAGMENT qiyməti 2.027 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AISPF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AISPF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AI STARPOWERFRAGMENT qiyməti(AISPF)

1 AISPF / USD Canlı Qiyməti:

$2,027
+3,15%1D
USD
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:48 (UTC+8)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,961
24 saat Aşağı
$ 2,05
24 saat Yüksək

+2,11%

+3,15%

-1,18%

-1,18%

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) canlı qiyməti $ 2,027. AISPF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,961 və ən yüksək $ 2,05 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AISPF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AISPF son bir saat ərzində +2,11%, 24 saat ərzində +3,15% və son 7 gündə isə -1,18% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Bazar Məlumatları

$ 21,46K
$ 21,46K$ 21,46K

$ 42,57M
$ 42,57M$ 42,57M

21.000.000
21.000.000 21.000.000

BSC

AI STARPOWERFRAGMENT üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 21,46K təşkil edir. AISPF üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 21000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 42,57M təşkil edir.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AI STARPOWERFRAGMENT qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0619+3,15%
30 Gün$ +0,461+29,43%
60 Gün$ -1,099-35,16%
90 Gün$ +0,24+13,43%
Bugünkü AI STARPOWERFRAGMENT Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AISPF $ +0,0619 (+3,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AI STARPOWERFRAGMENT 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,461 (+29,43%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AI STARPOWERFRAGMENT 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AISPF $ -1,099 (-35,16%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AI STARPOWERFRAGMENT 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,24 (+13,43%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AI STARPOWERFRAGMENT Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Nədir?

As artificial intelligence reshapes the global economic order, AISPF has made a strong debut as a revolutionary encrypted asset. It is not only a string of digital codes, but also a key to the value of the smart economy era. It redefines the value boundaries of digital assets with a limited total amount and unlimited technological potential.

AI STARPOWERFRAGMENT MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AI STARPOWERFRAGMENT investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AISPF steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AI STARPOWERFRAGMENT haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AI STARPOWERFRAGMENT satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AI STARPOWERFRAGMENT Qiymət Proqnozu (USD)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AI STARPOWERFRAGMENT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AI STARPOWERFRAGMENT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Tokenomikası

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AISPF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) necə alınır?

Necə AI STARPOWERFRAGMENT alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AI STARPOWERFRAGMENT Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AISPF Aktivindən Yerli Valyutalara

AI STARPOWERFRAGMENT Mənbəyi

AI STARPOWERFRAGMENT haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi AI STARPOWERFRAGMENT Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AI STARPOWERFRAGMENT Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AISPF qiyməti 2,027 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AISPF / USD cari qiyməti nədir?
AISPF / USD cari qiyməti $ 2,027 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AI STARPOWERFRAGMENT üçün bazar dəyəri nədir?
AISPF üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AISPF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AISPF aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AISPF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AISPF ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AISPF qiyməti (ATL) nədir?
AISPF ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AISPF ticarət həcmi nədir?
AISPF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 21,46K USD.
AISPF bu il daha da yüksələcək?
AISPF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AISPF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:48 (UTC+8)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

