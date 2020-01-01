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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OKZOO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, OKZOO üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü OKZOO (AIOT) texniki analizi

Bugünkü OKZOO (AIOT) texniki analizi

OKZOO analizi səhifəsi AIOT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda OKZOO analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

OKZOO (AIOT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,037412--+0,45%-15,70%-46,81%
OKZOO qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

OKZOO texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış OKZOO anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 14
Neytral 1
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03748
0,03745
R2
0,03745
0,03744
R1
0,03744
0,03743
PP
0,03741
0,03741
S1
0,0374
0,0374
S2
0,03737
0,03739
S3
0,03736
0,03737

OKZOO bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,79M
$8,96 M
$9,75 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,30 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,34 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,35 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OKZOO kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAIOTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

OKZOO haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də OKZOO (AIOT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı OKZOO qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AIOT/USDT
$0,03755
$0,03755$0,03755
-2,96%
1.67M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AIOT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 0,037412 USD

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