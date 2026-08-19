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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Infinity Ground üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Infinity Ground üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Infinity Ground (AIN) texniki analizi

Bugünkü Infinity Ground (AIN) texniki analizi

Infinity Ground analizi səhifəsi AIN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Infinity Ground analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Infinity Ground (AIN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0764---1,55%+1,62%-23,57%
Infinity Ground qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Infinity Ground texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Infinity Ground anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 2
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 8Neytral 1Alış 5
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,07658
0,07658
R2
0,07658
0,07657
R1
0,07657
0,07657
PP
0,07657
0,07657
S1
0,07656
0,07656
S2
0,07656
0,07656
S3
0,07655
0,07656

Infinity Ground bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,40M
$2,20 M
$2,60 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,31 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,32 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Infinity Ground kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAINUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,08
2026-08-18$0,00 M0,08
2026-08-17$0,00 M0,08
2026-08-16$0,00 M0,08
2026-08-15$0,00 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Infinity Ground haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Infinity Ground (AIN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Infinity Ground qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AIN/USDT
$0,07643
$0,07643$0,07643
-0,27%
1.22M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0,0764 USD

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