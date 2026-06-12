AIMX (AIMX) Tokenomikası

AIMX (AIMX) Tokenomikası

AIMX (AIMX) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2026-06-12 11:41:20 (UTC+8)
USD

AIMX (AIMX) Tokenomikası və Qiymət Analizi

AIMX (AIMX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
--
----
Ümumi Təchizat:
--
----
Dövriyyədə Olan Təklif:
--
----
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
--
----
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
--
----
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
--
----
Cari Qiymət:
$ 0,00016735
$ 0,00016735$ 0,00016735

AIMX (AIMX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

AIMX (AIMX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum AIMX token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

AIMX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq AIMX tokenomikasını başa düşdünüzsə, AIMX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

AIMX Qiymət Proqnozu

AIMX kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? AIMX qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünyada milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən dünyanın ən yaxşı kriptovalyuta birjalarından biridir. İstər yeni başlayan, istərsə də peşəkar olun, MEXC sonsuz imkanlara aparan 0 komissiyalı yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Sonsuz imkanlara aparan 0 komissiyalı yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

İstifadəçi MüqaviləsiniMəxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın