AICOIN (AICOIN) Tokenomikası
AICOIN (AICOIN) Məlumatları
Artificial Intelligence is the future. Everyone knows that. Imagine a way to get exposure to all of Artificial Intelligence with one ticker. The ticker is $AI. $AI will be historic. There’s no need for fancy whitepapers and complicated technology when the tech speaks for itself with the ticker $AI. Be a part of the revolution and join $AI. Please note that the same name exists for this project, this cryptocurrency's contract address is: https://solscan.io/token/99ouK5YUK3JPGCPX9joNtHsMU7NPpU7w91JN4kdQ97po , please be careful to distinguish.
AICOIN (AICOIN) Tokenomikası və Qiymət Analizi
AICOIN (AICOIN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
AICOIN (AICOIN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
AICOIN (AICOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum AICOIN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
AICOIN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq AICOIN tokenomikasını başa düşdünüzsə, AICOIN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
AICOIN Necə Alınır?
AICOIN (AICOIN) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla AICOIN almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
AICOIN (AICOIN) Qiymət Tarixçəsi
AICOIN qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
AICOIN Qiymət Proqnozu
AICOIN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? AICOIN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
AICOIN (AICOIN) Alın
Miqdar
1 AICOIN = -- USD