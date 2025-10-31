Bugünkü canlı Cherry AI qiyməti 0.000975 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIBOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIBOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cherry AI qiyməti 0.000975 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIBOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIBOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Cherry AI Logosu

Cherry AI qiyməti(AIBOT)

1 AIBOT / USD Canlı Qiyməti:

$0,000975
$0,000975
+3,94%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:13 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000925
$ 0,000925
24 saat Aşağı
$ 0,001176
$ 0,001176
24 saat Yüksək

$ 0,000925
$ 0,000925

$ 0,001176
$ 0,001176

$ 0,07284724455622164
$ 0,07284724455622164

$ 0,000956629841186367
$ 0,000956629841186367

-1,62%

+3,94%

-24,01%

-24,01%

Cherry AI (AIBOT) canlı qiyməti $ 0,000975. AIBOT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000925 və ən yüksək $ 0,001176 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIBOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,07284724455622164, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000956629841186367 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIBOT son bir saat ərzində -1,62%, 24 saat ərzində +3,94% və son 7 gündə isə -24,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cherry AI (AIBOT) Bazar Məlumatları

No.2814

$ 215,96K
$ 215,96K

$ 74,97K
$ 74,97K

$ 975,00K
$ 975,00K

221,50M
221,50M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

22,15%

BSC

Cherry AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 215,96K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 74,97K təşkil edir. AIBOT üzrə dövriyyədə olan təklif 221,50M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 975,00K təşkil edir.

Cherry AI (AIBOT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Cherry AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00003696+3,94%
30 Gün$ -0,000331-25,35%
60 Gün$ -0,005911-85,85%
90 Gün$ -0,019025-95,13%
Bugünkü Cherry AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AIBOT $ +0,00003696 (+3,94%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Cherry AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000331 (-25,35%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Cherry AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AIBOT $ -0,005911 (-85,85%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Cherry AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,019025 (-95,13%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Cherry AI (AIBOT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Cherry AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Cherry AI (AIBOT) Nədir?

Cherry AI is a multi-platform AI-powered trading and community management ecosystem. It features Telegram and web-based tools, including AI-enhanced sniping, copy trading, KOL tracking, trending token analytics, and community automation. The platform supports multiple chains, integrates on-chain/oracle data feeds, and delivers trading intelligence for retail traders, developers, and communities.

Cherry AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Cherry AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AIBOT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Cherry AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Cherry AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Cherry AI Qiymət Proqnozu (USD)

Cherry AI (AIBOT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cherry AI (AIBOT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cherry AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cherry AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Cherry AI (AIBOT) Tokenomikası

Cherry AI (AIBOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIBOT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Cherry AI (AIBOT) necə alınır?

Necə Cherry AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Cherry AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AIBOT Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Cherry AI(AIBOT) / VND
25,657125
1 Cherry AI(AIBOT) / AUD
A$0,001482
1 Cherry AI(AIBOT) / GBP
0,00073125
1 Cherry AI(AIBOT) / EUR
0,0008385
1 Cherry AI(AIBOT) / USD
$0,000975
1 Cherry AI(AIBOT) / MYR
RM0,00408525
1 Cherry AI(AIBOT) / TRY
0,04097925
1 Cherry AI(AIBOT) / JPY
¥0,149175
1 Cherry AI(AIBOT) / ARS
ARS$1,402869
1 Cherry AI(AIBOT) / RUB
0,0779415
1 Cherry AI(AIBOT) / INR
0,08641425
1 Cherry AI(AIBOT) / IDR
Rp15,983604
1 Cherry AI(AIBOT) / PHP
0,05741775
1 Cherry AI(AIBOT) / EGP
￡E.0,0460395
1 Cherry AI(AIBOT) / BRL
R$0,0052455
1 Cherry AI(AIBOT) / CAD
C$0,00135525
1 Cherry AI(AIBOT) / BDT
0,1192035
1 Cherry AI(AIBOT) / NGN
1,41099075
1 Cherry AI(AIBOT) / COP
$3,779061
1 Cherry AI(AIBOT) / ZAR
R.0,0168285
1 Cherry AI(AIBOT) / UAH
0,04094025
1 Cherry AI(AIBOT) / TZS
T.Sh.2,395575
1 Cherry AI(AIBOT) / VES
Bs0,215475
1 Cherry AI(AIBOT) / CLP
$0,91845
1 Cherry AI(AIBOT) / PKR
Rs0,275106
1 Cherry AI(AIBOT) / KZT
0,5172375
1 Cherry AI(AIBOT) / THB
฿0,03148275
1 Cherry AI(AIBOT) / TWD
NT$0,0299715
1 Cherry AI(AIBOT) / AED
د.إ0,00357825
1 Cherry AI(AIBOT) / CHF
Fr0,00078
1 Cherry AI(AIBOT) / HKD
HK$0,007566
1 Cherry AI(AIBOT) / AMD
֏0,373269
1 Cherry AI(AIBOT) / MAD
.د.م0,0090285
1 Cherry AI(AIBOT) / MXN
$0,018057
1 Cherry AI(AIBOT) / SAR
ريال0,00365625
1 Cherry AI(AIBOT) / ETB
Br0,14990625
1 Cherry AI(AIBOT) / KES
KSh0,12596025
1 Cherry AI(AIBOT) / JOD
د.أ0,000691275
1 Cherry AI(AIBOT) / PLN
0,0035685
1 Cherry AI(AIBOT) / RON
лв0,00428025
1 Cherry AI(AIBOT) / SEK
kr0,00919425
1 Cherry AI(AIBOT) / BGN
лв0,00164775
1 Cherry AI(AIBOT) / HUF
Ft0,327288
1 Cherry AI(AIBOT) / CZK
0,02050425
1 Cherry AI(AIBOT) / KWD
د.ك0,00029835
1 Cherry AI(AIBOT) / ILS
0,00316875
1 Cherry AI(AIBOT) / BOB
Bs0,00673725
1 Cherry AI(AIBOT) / AZN
0,0016575
1 Cherry AI(AIBOT) / TJS
SM0,00897
1 Cherry AI(AIBOT) / GEL
0,00264225
1 Cherry AI(AIBOT) / AOA
Kz0,89367525
1 Cherry AI(AIBOT) / BHD
.د.ب0,0003666
1 Cherry AI(AIBOT) / BMD
$0,000975
1 Cherry AI(AIBOT) / DKK
kr0,00628875
1 Cherry AI(AIBOT) / HNL
L0,0256035
1 Cherry AI(AIBOT) / MUR
0,044343
1 Cherry AI(AIBOT) / NAD
$0,0167895
1 Cherry AI(AIBOT) / NOK
kr0,00979875
1 Cherry AI(AIBOT) / NZD
$0,0016965
1 Cherry AI(AIBOT) / PAB
B/.0,000975
1 Cherry AI(AIBOT) / PGK
K0,0041145
1 Cherry AI(AIBOT) / QAR
ر.ق0,003549
1 Cherry AI(AIBOT) / RSD
дин.0,098709
1 Cherry AI(AIBOT) / UZS
soʻm11,74698525
1 Cherry AI(AIBOT) / ALL
L0,08153925
1 Cherry AI(AIBOT) / ANG
ƒ0,00174525
1 Cherry AI(AIBOT) / AWG
ƒ0,001755
1 Cherry AI(AIBOT) / BBD
$0,00195
1 Cherry AI(AIBOT) / BAM
KM0,001638
1 Cherry AI(AIBOT) / BIF
Fr2,88405
1 Cherry AI(AIBOT) / BND
$0,0012675
1 Cherry AI(AIBOT) / BSD
$0,000975
1 Cherry AI(AIBOT) / JMD
$0,15589275
1 Cherry AI(AIBOT) / KHR
3,9156585
1 Cherry AI(AIBOT) / KMF
Fr0,412425
1 Cherry AI(AIBOT) / LAK
21,19565175
1 Cherry AI(AIBOT) / LKR
රු0,29679975
1 Cherry AI(AIBOT) / MDL
L0,016458
1 Cherry AI(AIBOT) / MGA
Ar4,3721925
1 Cherry AI(AIBOT) / MOP
P0,0078
1 Cherry AI(AIBOT) / MVR
0,0149175
1 Cherry AI(AIBOT) / MWK
MK1,69270725
1 Cherry AI(AIBOT) / MZN
MT0,0623025
1 Cherry AI(AIBOT) / NPR
रु0,1383135
1 Cherry AI(AIBOT) / PYG
6,9147
1 Cherry AI(AIBOT) / RWF
Fr1,414725
1 Cherry AI(AIBOT) / SBD
$0,00802425
1 Cherry AI(AIBOT) / SCR
0,013728
1 Cherry AI(AIBOT) / SRD
$0,03778125
1 Cherry AI(AIBOT) / SVC
$0,00853125
1 Cherry AI(AIBOT) / SZL
L0,0167895
1 Cherry AI(AIBOT) / TMT
m0,0034125
1 Cherry AI(AIBOT) / TND
د.ت0,00286455
1 Cherry AI(AIBOT) / TTD
$0,00660075
1 Cherry AI(AIBOT) / UGX
Sh3,3969
1 Cherry AI(AIBOT) / XAF
Fr0,55185
1 Cherry AI(AIBOT) / XCD
$0,0026325
1 Cherry AI(AIBOT) / XOF
Fr0,55185
1 Cherry AI(AIBOT) / XPF
Fr0,100425
1 Cherry AI(AIBOT) / BWP
P0,013065
1 Cherry AI(AIBOT) / BZD
$0,00195975
1 Cherry AI(AIBOT) / CVE
$0,092742
1 Cherry AI(AIBOT) / DJF
Fr0,172575
1 Cherry AI(AIBOT) / DOP
$0,06256575
1 Cherry AI(AIBOT) / DZD
د.ج0,12670125
1 Cherry AI(AIBOT) / FJD
$0,0022035
1 Cherry AI(AIBOT) / GNF
Fr8,477625
1 Cherry AI(AIBOT) / GTQ
Q0,0074685
1 Cherry AI(AIBOT) / GYD
$0,20409675
1 Cherry AI(AIBOT) / ISK
kr0,121875

Cherry AI Mənbəyi

Cherry AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Cherry AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Cherry AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Cherry AI (AIBOT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIBOT qiyməti 0,000975 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIBOT / USD cari qiyməti nədir?
AIBOT / USD cari qiyməti $ 0,000975 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cherry AI üçün bazar dəyəri nədir?
AIBOT üçün bazar dəyəri $ 215,96K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIBOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIBOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 221,50M USD təşkil edir.
AIBOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIBOT ATH qiyməti olan 0,07284724455622164 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIBOT qiyməti (ATL) nədir?
AIBOT ATL qiyməti olan 0,000956629841186367 USD dəyərinə endi.
AIBOT ticarət həcmi nədir?
AIBOT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 74,97K USD.
AIBOT bu il daha da yüksələcək?
AIBOT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIBOT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:08:13 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

