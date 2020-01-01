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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DeAgentAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, DeAgentAI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü DeAgentAI (AIA) texniki analizi

Bugünkü DeAgentAI (AIA) texniki analizi

DeAgentAI analizi səhifəsi AIA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda DeAgentAI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

DeAgentAI (AIA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0691---0,99%+24,03%+24,59%
DeAgentAI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

DeAgentAI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış DeAgentAI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 2
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 1Alış 3
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0693
0,06929
R2
0,06929
0,06929
R1
0,06929
0,06929
PP
0,06928
0,06928
S1
0,06928
0,06928
S2
0,06927
0,06928
S3
0,06927
0,06927

DeAgentAI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,68M
$5,54 M
$7,22 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,45 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,48 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DeAgentAI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAIAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

DeAgentAI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də DeAgentAI (AIA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı DeAgentAI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AIA/USDT
$0,0691
$0,0691$0,0691
+0,89%
1.65M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AIA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 0,0691 USD

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