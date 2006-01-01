Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alaya AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Alaya AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AGT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AGT Qiymət Məlumatları

AGT nədir

AGT Whitepaper

AGT Rəsmi Veb-saytı

AGT Tokenomikası

AGT Qiymət Proqnozu

AGT Qiymət Tarixçəsi

AGT Alış Bələdçisi

AGT / Fiat Valyuta Çevirən

AGT Spot

AGT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Alaya AI (AGT) texniki analizi

Bugünkü Alaya AI (AGT) texniki analizi

Alaya AI analizi səhifəsi AGT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Alaya AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Alaya AI (AGT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,016114--+10,86%+3,76%+52,42%
Alaya AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Alaya AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Alaya AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 16
Neytral 2
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,016264
0,016262
R2
0,016262
0,01626
R1
0,016259
0,016259
PP
0,016257
0,016257
S1
0,016254
0,016255
S2
0,016252
0,016254
S3
0,016249
0,016252

Alaya AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,46M
$3,59 M
$4,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,13 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alaya AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAGTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Alaya AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Alaya AI (AGT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Alaya AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AGT/USDT
$0,016114
$0,016114$0,016114
-3,76%
6.45M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AGT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AGT
AGT
USD
USD

1 AGT = 0,016114 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.