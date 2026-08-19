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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aerodrome Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aerodrome Finance üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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AERO Qiymət Məlumatları

AERO nədir

AERO Whitepaper

AERO Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü Aerodrome Finance (AERO) texniki analizi

Bugünkü Aerodrome Finance (AERO) texniki analizi

Aerodrome Finance analizi səhifəsi AERO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Aerodrome Finance analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Aerodrome Finance (AERO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,3997---4,18%-12,27%-4,52%
Aerodrome Finance qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Aerodrome Finance texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Aerodrome Finance anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,3995
0,3994
R2
0,3994
0,3993
R1
0,3993
0,3993
PP
0,3992
0,3992
S1
0,3991
0,3991
S2
0,399
0,3991
S3
0,3989
0,399

Aerodrome Finance bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,11M
$2,16 M
$2,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,52 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,53 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$1,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,17 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aerodrome Finance kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAEROUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,11 M0,40
2026-08-18-$0,15 M0,41
2026-08-17-$0,13 M0,42
2026-08-16$0,13 M0,41
2026-08-15-$0,34 M0,40

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aerodrome Finance haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Aerodrome Finance (AERO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Aerodrome Finance qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AERO/USDT
$0,3993
$0,3993$0,3993
-2,01%
1.30M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AERO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0,3997 USD

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