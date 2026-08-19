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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ADI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, ADI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü ADI (ADI) texniki analizi

Bugünkü ADI (ADI) texniki analizi

ADI analizi səhifəsi ADI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda ADI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

ADI (ADI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$6,8645---0,32%-5,10%+76,24%
ADI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

ADI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıADIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M6,86
2026-08-18-$0,01 M6,86
2026-08-17-$0,01 M6,88
2026-08-16$0,00 M6,89
2026-08-15$0,00 M6,88

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

ADI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də ADI (ADI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı ADI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ADI/USDT
$6,8642
$6,8642$6,8642
+0,03%
88.29K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ADI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ADI
ADI
USD
USD

1 ADI = 6,8645 USD

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