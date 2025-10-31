Bugünkü canlı Adobe qiyməti 340.87 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ADBEON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ADBEON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Adobe qiyməti 340.87 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ADBEON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ADBEON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 ADBEON / USD Canlı Qiyməti:

$340,87
$340,87$340,87
-0,46%1D
USD
Adobe (ADBEON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:44 (UTC+8)

Adobe (ADBEON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 335,09
$ 335,09$ 335,09
24 saat Aşağı
$ 344,44
$ 344,44$ 344,44
24 saat Yüksək

$ 335,09
$ 335,09$ 335,09

$ 344,44
$ 344,44$ 344,44

$ 371,1141984128537
$ 371,1141984128537$ 371,1141984128537

$ 318,17256046762486
$ 318,17256046762486$ 318,17256046762486

+0,10%

-0,45%

-3,77%

-3,77%

Adobe (ADBEON) canlı qiyməti $ 340,87. ADBEON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 335,09 və ən yüksək $ 344,44 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ADBEON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 371,1141984128537, ən aşağı qiyməti isə $ 318,17256046762486 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ADBEON son bir saat ərzində +0,10%, 24 saat ərzində -0,45% və son 7 gündə isə -3,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Adobe (ADBEON) Bazar Məlumatları

No.2219

$ 939,53K
$ 939,53K$ 939,53K

$ 56,54K
$ 56,54K$ 56,54K

$ 939,53K
$ 939,53K$ 939,53K

2,76K
2,76K 2,76K

2.756,274777
2.756,274777 2.756,274777

ETH

Adobe üzrə cari Bazar Dəyəri $ 939,53K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,54K təşkil edir. ADBEON üzrə dövriyyədə olan təklif 2,76K, ümumi təklif isə 2756.274777 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 939,53K təşkil edir.

Adobe (ADBEON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Adobe qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -1,5752-0,45%
30 Gün$ -11,66-3,31%
60 Gün$ +40,87+13,62%
90 Gün$ +40,87+13,62%
Bugünkü Adobe Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ADBEON $ -1,5752 (-0,45%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Adobe 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -11,66 (-3,31%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Adobe 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ADBEON $ +40,87 (+13,62%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Adobe 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +40,87 (+13,62%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Adobe (ADBEON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Adobe Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Adobe (ADBEON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Adobe MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Adobe investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ADBEON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Adobe haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Adobe satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Adobe Qiymət Proqnozu (USD)

Adobe (ADBEON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Adobe (ADBEON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Adobe üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Adobe qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Adobe (ADBEON) Tokenomikası

Adobe (ADBEON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ADBEON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Adobe (ADBEON) necə alınır?

Necə Adobe alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Adobe Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ADBEON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Adobe(ADBEON) / VND
8.969.994,05
1 Adobe(ADBEON) / AUD
A$518,1224
1 Adobe(ADBEON) / GBP
255,6525
1 Adobe(ADBEON) / EUR
293,1482
1 Adobe(ADBEON) / USD
$340,87
1 Adobe(ADBEON) / MYR
RM1.428,2453
1 Adobe(ADBEON) / TRY
14.326,7661
1 Adobe(ADBEON) / JPY
¥52.153,11
1 Adobe(ADBEON) / ARS
ARS$490.457,3908
1 Adobe(ADBEON) / RUB
27.249,1478
1 Adobe(ADBEON) / INR
30.211,3081
1 Adobe(ADBEON) / IDR
Rp5.588.031,8928
1 Adobe(ADBEON) / PHP
20.073,8343
1 Adobe(ADBEON) / EGP
￡E.16.095,8814
1 Adobe(ADBEON) / BRL
R$1.833,8806
1 Adobe(ADBEON) / CAD
C$473,8093
1 Adobe(ADBEON) / BDT
41.674,7662
1 Adobe(ADBEON) / NGN
493.296,8379
1 Adobe(ADBEON) / COP
$1.321.198,4852
1 Adobe(ADBEON) / ZAR
R.5.883,4162
1 Adobe(ADBEON) / UAH
14.313,1313
1 Adobe(ADBEON) / TZS
T.Sh.837.517,59
1 Adobe(ADBEON) / VES
Bs75.332,27
1 Adobe(ADBEON) / CLP
$321.099,54
1 Adobe(ADBEON) / PKR
Rs96.179,8792
1 Adobe(ADBEON) / KZT
180.831,535
1 Adobe(ADBEON) / THB
฿11.006,6923
1 Adobe(ADBEON) / TWD
NT$10.478,3438
1 Adobe(ADBEON) / AED
د.إ1.250,9929
1 Adobe(ADBEON) / CHF
Fr272,696
1 Adobe(ADBEON) / HKD
HK$2.645,1512
1 Adobe(ADBEON) / AMD
֏130.498,6708
1 Adobe(ADBEON) / MAD
.د.م3.156,4562
1 Adobe(ADBEON) / MXN
$6.312,9124
1 Adobe(ADBEON) / SAR
ريال1.278,2625
1 Adobe(ADBEON) / ETB
Br52.408,7625
1 Adobe(ADBEON) / KES
KSh44.036,9953
1 Adobe(ADBEON) / JOD
د.أ241,67683
1 Adobe(ADBEON) / PLN
1.247,5842
1 Adobe(ADBEON) / RON
лв1.496,4193
1 Adobe(ADBEON) / SEK
kr3.214,4041
1 Adobe(ADBEON) / BGN
лв576,0703
1 Adobe(ADBEON) / HUF
Ft114.423,2416
1 Adobe(ADBEON) / CZK
7.168,4961
1 Adobe(ADBEON) / KWD
د.ك104,30622
1 Adobe(ADBEON) / ILS
1.107,8275
1 Adobe(ADBEON) / BOB
Bs2.355,4117
1 Adobe(ADBEON) / AZN
579,479
1 Adobe(ADBEON) / TJS
SM3.136,004
1 Adobe(ADBEON) / GEL
923,7577
1 Adobe(ADBEON) / AOA
Kz312.438,0333
1 Adobe(ADBEON) / BHD
.د.ب128,16712
1 Adobe(ADBEON) / BMD
$340,87
1 Adobe(ADBEON) / DKK
kr2.198,6115
1 Adobe(ADBEON) / HNL
L8.951,2462
1 Adobe(ADBEON) / MUR
15.502,7676
1 Adobe(ADBEON) / NAD
$5.869,7814
1 Adobe(ADBEON) / NOK
kr3.425,7435
1 Adobe(ADBEON) / NZD
$593,1138
1 Adobe(ADBEON) / PAB
B/.340,87
1 Adobe(ADBEON) / PGK
K1.438,4714
1 Adobe(ADBEON) / QAR
ر.ق1.240,7668
1 Adobe(ADBEON) / RSD
дин.34.509,6788
1 Adobe(ADBEON) / UZS
soʻm4.106.866,5253
1 Adobe(ADBEON) / ALL
L28.506,9581
1 Adobe(ADBEON) / ANG
ƒ610,1573
1 Adobe(ADBEON) / AWG
ƒ613,566
1 Adobe(ADBEON) / BBD
$681,74
1 Adobe(ADBEON) / BAM
KM572,6616
1 Adobe(ADBEON) / BIF
Fr1.008.293,46
1 Adobe(ADBEON) / BND
$443,131
1 Adobe(ADBEON) / BSD
$340,87
1 Adobe(ADBEON) / JMD
$54.501,7043
1 Adobe(ADBEON) / KHR
1.368.954,3722
1 Adobe(ADBEON) / KMF
Fr144.188,01
1 Adobe(ADBEON) / LAK
7.410.217,2431
1 Adobe(ADBEON) / LKR
රු103.764,2367
1 Adobe(ADBEON) / MDL
L5.753,8856
1 Adobe(ADBEON) / MGA
Ar1.528.563,341
1 Adobe(ADBEON) / MOP
P2.726,96
1 Adobe(ADBEON) / MVR
5.215,311
1 Adobe(ADBEON) / MWK
MK591.787,8157
1 Adobe(ADBEON) / MZN
MT21.781,593
1 Adobe(ADBEON) / NPR
रु48.355,8182
1 Adobe(ADBEON) / PYG
2.417.450,04
1 Adobe(ADBEON) / RWF
Fr494.602,37
1 Adobe(ADBEON) / SBD
$2.805,3601
1 Adobe(ADBEON) / SCR
4.799,4496
1 Adobe(ADBEON) / SRD
$13.208,7125
1 Adobe(ADBEON) / SVC
$2.982,6125
1 Adobe(ADBEON) / SZL
L5.869,7814
1 Adobe(ADBEON) / TMT
m1.193,045
1 Adobe(ADBEON) / TND
د.ت1.001,47606
1 Adobe(ADBEON) / TTD
$2.307,6899
1 Adobe(ADBEON) / UGX
Sh1.187.591,08
1 Adobe(ADBEON) / XAF
Fr192.932,42
1 Adobe(ADBEON) / XCD
$920,349
1 Adobe(ADBEON) / XOF
Fr192.932,42
1 Adobe(ADBEON) / XPF
Fr35.109,61
1 Adobe(ADBEON) / BWP
P4.567,658
1 Adobe(ADBEON) / BZD
$685,1487
1 Adobe(ADBEON) / CVE
$32.423,5544
1 Adobe(ADBEON) / DJF
Fr60.333,99
1 Adobe(ADBEON) / DOP
$21.873,6279
1 Adobe(ADBEON) / DZD
د.ج44.296,0565
1 Adobe(ADBEON) / FJD
$770,3662
1 Adobe(ADBEON) / GNF
Fr2.963.864,65
1 Adobe(ADBEON) / GTQ
Q2.611,0642
1 Adobe(ADBEON) / GYD
$71.354,3171
1 Adobe(ADBEON) / ISK
kr42.608,75

Adobe Mənbəyi

Adobe haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Adobe Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Adobe Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Adobe (ADBEON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ADBEON qiyməti 340,87 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ADBEON / USD cari qiyməti nədir?
ADBEON / USD cari qiyməti $ 340,87 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Adobe üçün bazar dəyəri nədir?
ADBEON üçün bazar dəyəri $ 939,53K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ADBEON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ADBEON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,76K USD təşkil edir.
ADBEON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ADBEON ATH qiyməti olan 371,1141984128537 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ADBEON qiyməti (ATL) nədir?
ADBEON ATL qiyməti olan 318,17256046762486 USD dəyərinə endi.
ADBEON ticarət həcmi nədir?
ADBEON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,54K USD.
ADBEON bu il daha da yüksələcək?
ADBEON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ADBEON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:44 (UTC+8)

