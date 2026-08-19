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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The AI Prophecy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The AI Prophecy üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ACT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ACT Qiymət Məlumatları

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ACT Rəsmi Veb-saytı

ACT Tokenomikası

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Bugünkü The AI Prophecy (ACT) texniki analizi

Bugünkü The AI Prophecy (ACT) texniki analizi

The AI Prophecy analizi səhifəsi ACT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda The AI Prophecy analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

The AI Prophecy (ACT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,010123---3,19%+24,85%-24,85%
The AI Prophecy qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

The AI Prophecy texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış The AI Prophecy anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 7
Alış 16
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 2Alış 10
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,010121
0,010121
R2
0,010121
0,01012
R1
0,01012
0,01012
PP
0,01012
0,01012
S1
0,010119
0,010119
S2
0,010119
0,010119
S3
0,010118
0,010119

The AI Prophecy bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-2,24M
$11,09 M
$13,33 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,29 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,29 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The AI Prophecy kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıACTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,01
2026-08-18-$0,07 M0,01
2026-08-17-$0,08 M0,01
2026-08-16-$0,05 M0,01
2026-08-15-$0,14 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The AI Prophecy haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də The AI Prophecy (ACT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The AI Prophecy qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ACT/USDT
$0,010126
$0,010126$0,010126
-0,62%
5.90M (USDT)
ACT/USDC
$0,010125
$0,010125$0,010125
-0,41%
5.40M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ACT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0,010123 USD

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