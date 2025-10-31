Bugünkü canlı Accenture qiyməti 249.83 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ACNON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ACNON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Accenture qiyməti 249.83 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ACNON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ACNON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ACNON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ACNON Qiymət Məlumatları

ACNON Rəsmi Veb-saytı

ACNON Tokenomikası

ACNON Qiymət Proqnozu

ACNON Qiymət Tarixçəsi

ACNON Alış Bələdçisi

ACNON / Fiat Valyuta Çevirən

ACNON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Accenture Logosu

Accenture qiyməti(ACNON)

1 ACNON / USD Canlı Qiyməti:

$249,75
$249,75$249,75
-1,02%1D
USD
Accenture (ACNON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:37 (UTC+8)

Accenture (ACNON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 247,69
$ 247,69$ 247,69
24 saat Aşağı
$ 253,25
$ 253,25$ 253,25
24 saat Yüksək

$ 247,69
$ 247,69$ 247,69

$ 253,25
$ 253,25$ 253,25

$ 258,3135196333471
$ 258,3135196333471$ 258,3135196333471

$ 229,27778200768591
$ 229,27778200768591$ 229,27778200768591

+0,06%

-1,02%

-0,60%

-0,60%

Accenture (ACNON) canlı qiyməti $ 249,83. ACNON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 247,69 və ən yüksək $ 253,25 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ACNON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 258,3135196333471, ən aşağı qiyməti isə $ 229,27778200768591 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ACNON son bir saat ərzində +0,06%, 24 saat ərzində -1,02% və son 7 gündə isə -0,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Accenture (ACNON) Bazar Məlumatları

No.2042

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

$ 56,72K
$ 56,72K$ 56,72K

$ 1,33M
$ 1,33M$ 1,33M

5,32K
5,32K 5,32K

5.323,39281381
5.323,39281381 5.323,39281381

ETH

Accenture üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,33M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,72K təşkil edir. ACNON üzrə dövriyyədə olan təklif 5,32K, ümumi təklif isə 5323.39281381 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,33M təşkil edir.

Accenture (ACNON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Accenture qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,5737-1,02%
30 Gün$ +2,33+0,94%
60 Gün$ +49,83+24,91%
90 Gün$ +49,83+24,91%
Bugünkü Accenture Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ACNON $ -2,5737 (-1,02%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Accenture 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +2,33 (+0,94%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Accenture 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ACNON $ +49,83 (+24,91%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Accenture 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +49,83 (+24,91%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Accenture (ACNON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Accenture Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Accenture (ACNON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Accenture MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Accenture investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ACNON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Accenture haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Accenture satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Accenture Qiymət Proqnozu (USD)

Accenture (ACNON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Accenture (ACNON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Accenture üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Accenture qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Accenture (ACNON) Tokenomikası

Accenture (ACNON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ACNON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Accenture (ACNON) necə alınır?

Necə Accenture alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Accenture Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ACNON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Accenture(ACNON) / VND
6.574.276,45
1 Accenture(ACNON) / AUD
A$379,7416
1 Accenture(ACNON) / GBP
187,3725
1 Accenture(ACNON) / EUR
214,8538
1 Accenture(ACNON) / USD
$249,83
1 Accenture(ACNON) / MYR
RM1.046,7877
1 Accenture(ACNON) / TRY
10.500,3549
1 Accenture(ACNON) / JPY
¥38.223,99
1 Accenture(ACNON) / ARS
ARS$359.465,3972
1 Accenture(ACNON) / RUB
19.971,4102
1 Accenture(ACNON) / INR
22.142,4329
1 Accenture(ACNON) / IDR
Rp4.095.573,1152
1 Accenture(ACNON) / PHP
14.712,4887
1 Accenture(ACNON) / EGP
￡E.11.796,9726
1 Accenture(ACNON) / BRL
R$1.344,0854
1 Accenture(ACNON) / CAD
C$347,2637
1 Accenture(ACNON) / BDT
30.544,2158
1 Accenture(ACNON) / NGN
361.546,4811
1 Accenture(ACNON) / COP
$968.331,0868
1 Accenture(ACNON) / ZAR
R.4.312,0658
1 Accenture(ACNON) / UAH
10.490,3617
1 Accenture(ACNON) / TZS
T.Sh.613.832,31
1 Accenture(ACNON) / VES
Bs55.212,43
1 Accenture(ACNON) / CLP
$235.339,86
1 Accenture(ACNON) / PKR
Rs70.492,0328
1 Accenture(ACNON) / KZT
132.534,815
1 Accenture(ACNON) / THB
฿8.067,0107
1 Accenture(ACNON) / TWD
NT$7.679,7742
1 Accenture(ACNON) / AED
د.إ916,8761
1 Accenture(ACNON) / CHF
Fr199,864
1 Accenture(ACNON) / HKD
HK$1.938,6808
1 Accenture(ACNON) / AMD
֏95.644,9172
1 Accenture(ACNON) / MAD
.د.م2.313,4258
1 Accenture(ACNON) / MXN
$4.626,8516
1 Accenture(ACNON) / SAR
ريال936,8625
1 Accenture(ACNON) / ETB
Br38.411,3625
1 Accenture(ACNON) / KES
KSh32.275,5377
1 Accenture(ACNON) / JOD
د.أ177,12947
1 Accenture(ACNON) / PLN
914,3778
1 Accenture(ACNON) / RON
лв1.096,7537
1 Accenture(ACNON) / SEK
kr2.355,8969
1 Accenture(ACNON) / BGN
лв422,2127
1 Accenture(ACNON) / HUF
Ft83.862,9344
1 Accenture(ACNON) / CZK
5.253,9249
1 Accenture(ACNON) / KWD
د.ك76,44798
1 Accenture(ACNON) / ILS
811,9475
1 Accenture(ACNON) / BOB
Bs1.726,3253
1 Accenture(ACNON) / AZN
424,711
1 Accenture(ACNON) / TJS
SM2.298,436
1 Accenture(ACNON) / GEL
677,0393
1 Accenture(ACNON) / AOA
Kz228.991,6797
1 Accenture(ACNON) / BHD
.د.ب93,93608
1 Accenture(ACNON) / BMD
$249,83
1 Accenture(ACNON) / DKK
kr1.611,4035
1 Accenture(ACNON) / HNL
L6.560,5358
1 Accenture(ACNON) / MUR
11.362,2684
1 Accenture(ACNON) / NAD
$4.302,0726
1 Accenture(ACNON) / NOK
kr2.510,7915
1 Accenture(ACNON) / NZD
$434,7042
1 Accenture(ACNON) / PAB
B/.249,83
1 Accenture(ACNON) / PGK
K1.054,2826
1 Accenture(ACNON) / QAR
ر.ق909,3812
1 Accenture(ACNON) / RSD
дин.25.292,7892
1 Accenture(ACNON) / UZS
soʻm3.009.999,3077
1 Accenture(ACNON) / ALL
L20.893,2829
1 Accenture(ACNON) / ANG
ƒ447,1957
1 Accenture(ACNON) / AWG
ƒ449,694
1 Accenture(ACNON) / BBD
$499,66
1 Accenture(ACNON) / BAM
KM419,7144
1 Accenture(ACNON) / BIF
Fr738.997,14
1 Accenture(ACNON) / BND
$324,779
1 Accenture(ACNON) / BSD
$249,83
1 Accenture(ACNON) / JMD
$39.945,3187
1 Accenture(ACNON) / KHR
1.003.332,2698
1 Accenture(ACNON) / KMF
Fr105.678,09
1 Accenture(ACNON) / LAK
5.431.086,8479
1 Accenture(ACNON) / LKR
රු76.050,7503
1 Accenture(ACNON) / MDL
L4.217,1304
1 Accenture(ACNON) / MGA
Ar1.120.312,669
1 Accenture(ACNON) / MOP
P1.998,64
1 Accenture(ACNON) / MVR
3.822,399
1 Accenture(ACNON) / MWK
MK433.732,3613
1 Accenture(ACNON) / MZN
MT15.964,137
1 Accenture(ACNON) / NPR
रु35.440,8838
1 Accenture(ACNON) / PYG
1.771.794,36
1 Accenture(ACNON) / RWF
Fr362.503,33
1 Accenture(ACNON) / SBD
$2.056,1009
1 Accenture(ACNON) / SCR
3.517,6064
1 Accenture(ACNON) / SRD
$9.680,9125
1 Accenture(ACNON) / SVC
$2.186,0125
1 Accenture(ACNON) / SZL
L4.302,0726
1 Accenture(ACNON) / TMT
m874,405
1 Accenture(ACNON) / TND
د.ت734,00054
1 Accenture(ACNON) / TTD
$1.691,3491
1 Accenture(ACNON) / UGX
Sh870.407,72
1 Accenture(ACNON) / XAF
Fr141.403,78
1 Accenture(ACNON) / XCD
$674,541
1 Accenture(ACNON) / XOF
Fr141.403,78
1 Accenture(ACNON) / XPF
Fr25.732,49
1 Accenture(ACNON) / BWP
P3.347,722
1 Accenture(ACNON) / BZD
$502,1583
1 Accenture(ACNON) / CVE
$23.763,8296
1 Accenture(ACNON) / DJF
Fr44.219,91
1 Accenture(ACNON) / DOP
$16.031,5911
1 Accenture(ACNON) / DZD
د.ج32.465,4085
1 Accenture(ACNON) / FJD
$564,6158
1 Accenture(ACNON) / GNF
Fr2.172.271,85
1 Accenture(ACNON) / GTQ
Q1.913,6978
1 Accenture(ACNON) / GYD
$52.296,9139
1 Accenture(ACNON) / ISK
kr31.228,75

Accenture Mənbəyi

Accenture haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Accenture Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Accenture Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Accenture (ACNON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ACNON qiyməti 249,83 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ACNON / USD cari qiyməti nədir?
ACNON / USD cari qiyməti $ 249,83 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Accenture üçün bazar dəyəri nədir?
ACNON üçün bazar dəyəri $ 1,33M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ACNON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ACNON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,32K USD təşkil edir.
ACNON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ACNON ATH qiyməti olan 258,3135196333471 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ACNON qiyməti (ATL) nədir?
ACNON ATL qiyməti olan 229,27778200768591 USD dəyərinə endi.
ACNON ticarət həcmi nədir?
ACNON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,72K USD.
ACNON bu il daha da yüksələcək?
ACNON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ACNON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:37 (UTC+8)

Accenture (ACNON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ACNON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 249,83 USD

ACNON Ticarəti Edin

ACNON/USDT
$249,75
$249,75$249,75
-1,04%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.805,90
$109.805,90$109.805,90

+1,94%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,54
$3.844,54$3.844,54

+1,87%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02726
$0,02726$0,02726

+8,82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,30
$186,30$186,30

+0,65%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.844,54
$3.844,54$3.844,54

+1,87%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.805,90
$109.805,90$109.805,90

+1,94%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,30
$186,30$186,30

+0,65%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4716
$2,4716$2,4716

+0,72%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18542
$0,18542$0,18542

+2,62%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01277
$0,01277$0,01277

+27,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002937
$0,0002937$0,0002937

+369,92%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020193
$0,0020193$0,0020193

+2.143,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020193
$0,0020193$0,0020193

+2.143,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0470
$0,0470$0,0470

+1.368,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030578
$0,0000000000000000000000030578$0,0000000000000000000000030578

+511,56%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,30746
$0,30746$0,30746

+147,77%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%