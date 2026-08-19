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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Acala Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Acala Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

ACA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ACA Qiymət Məlumatları

ACA nədir

ACA Whitepaper

ACA Rəsmi Veb-saytı

ACA Tokenomikası

ACA Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Acala Token (ACA) texniki analizi

Bugünkü Acala Token (ACA) texniki analizi

Acala Token analizi səhifəsi ACA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Acala Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Acala Token (ACA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0004497---9,97%+53,90%-41,50%
Acala Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Acala Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıACAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Acala Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Acala Token (ACA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Acala Token qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ACA/USDT
$0,0004497
$0,0004497$0,0004497
-1,70%
125.27M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ACA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ACA
ACA
USD
USD

1 ACA = 0,0004497 USD

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