Bugünkü canlı Airbnb qiyməti 126.73 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ABNBON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ABNBON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Akademiya

Airbnb Logosu

Airbnb qiyməti(ABNBON)

1 ABNBON / USD Canlı Qiyməti:

$126,76
$126,76$126,76
-0,47%1D
USD
Airbnb (ABNBON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:22 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 125,28
$ 125,28$ 125,28
24 saat Aşağı
$ 128,29
$ 128,29$ 128,29
24 saat Yüksək

$ 125,28
$ 125,28$ 125,28

$ 128,29
$ 128,29$ 128,29

$ 130,8760170750456
$ 130,8760170750456$ 130,8760170750456

$ 116,3795118425523
$ 116,3795118425523$ 116,3795118425523

+0,27%

-0,47%

-0,40%

-0,40%

Airbnb (ABNBON) canlı qiyməti $ 126,73. ABNBON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 125,28 və ən yüksək $ 128,29 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ABNBON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 130,8760170750456, ən aşağı qiyməti isə $ 116,3795118425523 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ABNBON son bir saat ərzində +0,27%, 24 saat ərzində -0,47% və son 7 gündə isə -0,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Airbnb (ABNBON) Bazar Məlumatları

No.2136

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

$ 58,72K
$ 58,72K$ 58,72K

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

8,82K
8,82K 8,82K

8.815,44713058
8.815,44713058 8.815,44713058

ETH

Airbnb üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,12M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,72K təşkil edir. ABNBON üzrə dövriyyədə olan təklif 8,82K, ümumi təklif isə 8815.44713058 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,12M təşkil edir.

Airbnb (ABNBON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Airbnb qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,5986-0,47%
30 Gün$ +5,44+4,48%
60 Gün$ +26,73+26,73%
90 Gün$ +26,73+26,73%
Bugünkü Airbnb Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ABNBON $ -0,5986 (-0,47%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Airbnb 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +5,44 (+4,48%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Airbnb 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ABNBON $ +26,73 (+26,73%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Airbnb 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +26,73 (+26,73%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Airbnb (ABNBON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Airbnb Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Airbnb (ABNBON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Airbnb MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Airbnb investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Airbnb haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Airbnb satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Airbnb Qiymət Proqnozu (USD)

Airbnb (ABNBON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Airbnb (ABNBON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Airbnb üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Airbnb qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Airbnb (ABNBON) Tokenomikası

Airbnb (ABNBON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ABNBON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Airbnb (ABNBON) necə alınır?

Necə Airbnb alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Airbnb Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ABNBON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Airbnb(ABNBON) / VND
3.334.899,95
1 Airbnb(ABNBON) / AUD
A$192,6296
1 Airbnb(ABNBON) / GBP
95,0475
1 Airbnb(ABNBON) / EUR
108,9878
1 Airbnb(ABNBON) / USD
$126,73
1 Airbnb(ABNBON) / MYR
RM530,9987
1 Airbnb(ABNBON) / TRY
5.326,4619
1 Airbnb(ABNBON) / JPY
¥19.389,69
1 Airbnb(ABNBON) / ARS
ARS$182.344,1932
1 Airbnb(ABNBON) / RUB
10.130,7962
1 Airbnb(ABNBON) / INR
11.232,0799
1 Airbnb(ABNBON) / IDR
Rp2.077.540,6512
1 Airbnb(ABNBON) / PHP
7.463,1297
1 Airbnb(ABNBON) / EGP
￡E.5.984,1906
1 Airbnb(ABNBON) / BRL
R$681,8074
1 Airbnb(ABNBON) / CAD
C$176,1547
1 Airbnb(ABNBON) / BDT
15.494,0098
1 Airbnb(ABNBON) / NGN
183.399,8541
1 Airbnb(ABNBON) / COP
$491.200,4108
1 Airbnb(ABNBON) / ZAR
R.2.187,3598
1 Airbnb(ABNBON) / UAH
5.321,3927
1 Airbnb(ABNBON) / TZS
T.Sh.311.375,61
1 Airbnb(ABNBON) / VES
Bs28.007,33
1 Airbnb(ABNBON) / CLP
$119.379,66
1 Airbnb(ABNBON) / PKR
Rs35.758,1368
1 Airbnb(ABNBON) / KZT
67.230,265
1 Airbnb(ABNBON) / THB
฿4.092,1117
1 Airbnb(ABNBON) / TWD
NT$3.895,6802
1 Airbnb(ABNBON) / AED
د.إ465,0991
1 Airbnb(ABNBON) / CHF
Fr101,384
1 Airbnb(ABNBON) / HKD
HK$983,4248
1 Airbnb(ABNBON) / AMD
֏48.517,3132
1 Airbnb(ABNBON) / MAD
.د.م1.173,5198
1 Airbnb(ABNBON) / MXN
$2.347,0396
1 Airbnb(ABNBON) / SAR
ريال475,2375
1 Airbnb(ABNBON) / ETB
Br19.484,7375
1 Airbnb(ABNBON) / KES
KSh16.372,2487
1 Airbnb(ABNBON) / JOD
د.أ89,85157
1 Airbnb(ABNBON) / PLN
463,8318
1 Airbnb(ABNBON) / RON
лв556,3447
1 Airbnb(ABNBON) / SEK
kr1.195,0639
1 Airbnb(ABNBON) / BGN
лв214,1737
1 Airbnb(ABNBON) / HUF
Ft42.540,7264
1 Airbnb(ABNBON) / CZK
2.665,1319
1 Airbnb(ABNBON) / KWD
د.ك38,77938
1 Airbnb(ABNBON) / ILS
411,8725
1 Airbnb(ABNBON) / BOB
Bs875,7043
1 Airbnb(ABNBON) / AZN
215,441
1 Airbnb(ABNBON) / TJS
SM1.165,916
1 Airbnb(ABNBON) / GEL
343,4383
1 Airbnb(ABNBON) / AOA
Kz116.159,4507
1 Airbnb(ABNBON) / BHD
.د.ب47,65048
1 Airbnb(ABNBON) / BMD
$126,73
1 Airbnb(ABNBON) / DKK
kr817,4085
1 Airbnb(ABNBON) / HNL
L3.327,9298
1 Airbnb(ABNBON) / MUR
5.763,6804
1 Airbnb(ABNBON) / NAD
$2.182,2906
1 Airbnb(ABNBON) / NOK
kr1.273,6365
1 Airbnb(ABNBON) / NZD
$220,5102
1 Airbnb(ABNBON) / PAB
B/.126,73
1 Airbnb(ABNBON) / PGK
K534,8006
1 Airbnb(ABNBON) / QAR
ر.ق461,2972
1 Airbnb(ABNBON) / RSD
дин.12.830,1452
1 Airbnb(ABNBON) / UZS
soʻm1.526.867,1187
1 Airbnb(ABNBON) / ALL
L10.598,4299
1 Airbnb(ABNBON) / ANG
ƒ226,8467
1 Airbnb(ABNBON) / AWG
ƒ228,114
1 Airbnb(ABNBON) / BBD
$253,46
1 Airbnb(ABNBON) / BAM
KM212,9064
1 Airbnb(ABNBON) / BIF
Fr374.867,34
1 Airbnb(ABNBON) / BND
$164,749
1 Airbnb(ABNBON) / BSD
$126,73
1 Airbnb(ABNBON) / JMD
$20.262,8597
1 Airbnb(ABNBON) / KHR
508.955,2838
1 Airbnb(ABNBON) / KMF
Fr53.606,79
1 Airbnb(ABNBON) / LAK
2.754.999,9449
1 Airbnb(ABNBON) / LKR
රු38.577,8793
1 Airbnb(ABNBON) / MDL
L2.139,2024
1 Airbnb(ABNBON) / MGA
Ar568.295,339
1 Airbnb(ABNBON) / MOP
P1.013,84
1 Airbnb(ABNBON) / MVR
1.938,969
1 Airbnb(ABNBON) / MWK
MK220.017,2203
1 Airbnb(ABNBON) / MZN
MT8.098,047
1 Airbnb(ABNBON) / NPR
रु17.977,9178
1 Airbnb(ABNBON) / PYG
898.769,16
1 Airbnb(ABNBON) / RWF
Fr183.885,23
1 Airbnb(ABNBON) / SBD
$1.042,9879
1 Airbnb(ABNBON) / SCR
1.784,3584
1 Airbnb(ABNBON) / SRD
$4.910,7875
1 Airbnb(ABNBON) / SVC
$1.108,8875
1 Airbnb(ABNBON) / SZL
L2.182,2906
1 Airbnb(ABNBON) / TMT
m443,555
1 Airbnb(ABNBON) / TND
د.ت372,33274
1 Airbnb(ABNBON) / TTD
$857,9621
1 Airbnb(ABNBON) / UGX
Sh441.527,32
1 Airbnb(ABNBON) / XAF
Fr71.729,18
1 Airbnb(ABNBON) / XCD
$342,171
1 Airbnb(ABNBON) / XOF
Fr71.729,18
1 Airbnb(ABNBON) / XPF
Fr13.053,19
1 Airbnb(ABNBON) / BWP
P1.698,182
1 Airbnb(ABNBON) / BZD
$254,7273
1 Airbnb(ABNBON) / CVE
$12.054,5576
1 Airbnb(ABNBON) / DJF
Fr22.431,21
1 Airbnb(ABNBON) / DOP
$8.132,2641
1 Airbnb(ABNBON) / DZD
د.ج16.468,5635
1 Airbnb(ABNBON) / FJD
$286,4098
1 Airbnb(ABNBON) / GNF
Fr1.101.917,35
1 Airbnb(ABNBON) / GTQ
Q970,7518
1 Airbnb(ABNBON) / GYD
$26.528,3909
1 Airbnb(ABNBON) / ISK
kr15.841,25

Airbnb haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Airbnb Veb-saytı
Block Explorer

Rəsmi Airbnb Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Airbnb Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Airbnb (ABNBON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ABNBON qiyməti 126,73 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ABNBON / USD cari qiyməti nədir?
ABNBON / USD cari qiyməti $ 126,73 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Airbnb üçün bazar dəyəri nədir?
ABNBON üçün bazar dəyəri $ 1,12M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ABNBON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ABNBON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,82K USD təşkil edir.
ABNBON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ABNBON ATH qiyməti olan 130,8760170750456 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ABNBON qiyməti (ATL) nədir?
ABNBON ATL qiyməti olan 116,3795118425523 USD dəyərinə endi.
ABNBON ticarət həcmi nədir?
ABNBON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,72K USD.
ABNBON bu il daha da yüksələcək?
ABNBON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ABNBON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:22 (UTC+8)

Airbnb (ABNBON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

Miqdar

ABNBON
ABNBON
USD
USD

1 ABNBON = 126,73 USD

ABNBON Ticarəti Edin

ABNBON/USDT
$126,76
$126,76$126,76
-0,52%

