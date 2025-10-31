Bugünkü canlı Apple qiyməti 278.27 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AAPLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AAPLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Apple qiyməti 278.27 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AAPLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AAPLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Apple Logosu

Apple qiyməti(AAPLON)

1 AAPLON / USD Canlı Qiyməti:

$278,27
$278,27$278,27
+2,42%1D
USD
Apple (AAPLON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:05 (UTC+8)

Apple (AAPLON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 262,64
$ 262,64$ 262,64
24 saat Aşağı
$ 284,93
$ 284,93$ 284,93
24 saat Yüksək

$ 262,64
$ 262,64$ 262,64

$ 284,93
$ 284,93$ 284,93

$ 272,55083954709147
$ 272,55083954709147$ 272,55083954709147

$ 226,40537622338067
$ 226,40537622338067$ 226,40537622338067

-0,04%

+2,42%

+7,03%

+7,03%

Apple (AAPLON) canlı qiyməti $ 278,27. AAPLON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 262,64 və ən yüksək $ 284,93 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AAPLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 272,55083954709147, ən aşağı qiyməti isə $ 226,40537622338067 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AAPLON son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində +2,42% və son 7 gündə isə +7,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Apple (AAPLON) Bazar Məlumatları

No.1689

$ 2,86M
$ 2,86M$ 2,86M

$ 75,41K
$ 75,41K$ 75,41K

$ 2,86M
$ 2,86M$ 2,86M

10,29K
10,29K 10,29K

10.288,41845914
10.288,41845914 10.288,41845914

ETH

Apple üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,86M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 75,41K təşkil edir. AAPLON üzrə dövriyyədə olan təklif 10,29K, ümumi təklif isə 10288.41845914 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,86M təşkil edir.

Apple (AAPLON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Apple qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +6,575+2,42%
30 Gün$ +25,19+9,95%
60 Gün$ +98,27+54,59%
90 Gün$ +98,27+54,59%
Bugünkü Apple Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AAPLON $ +6,575 (+2,42%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Apple 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +25,19 (+9,95%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Apple 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AAPLON $ +98,27 (+54,59%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Apple 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +98,27 (+54,59%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Apple (AAPLON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Apple Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Apple (AAPLON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Apple MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Apple investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AAPLON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Apple haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Apple satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Apple Qiymət Proqnozu (USD)

Apple (AAPLON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Apple (AAPLON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Apple üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Apple qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Apple (AAPLON) Tokenomikası

Apple (AAPLON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AAPLON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Apple (AAPLON) necə alınır?

Necə Apple alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Apple Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AAPLON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Apple(AAPLON) / VND
7.322.675,05
1 Apple(AAPLON) / AUD
A$422,9704
1 Apple(AAPLON) / GBP
208,7025
1 Apple(AAPLON) / EUR
239,3122
1 Apple(AAPLON) / USD
$278,27
1 Apple(AAPLON) / MYR
RM1.165,9513
1 Apple(AAPLON) / TRY
11.695,6881
1 Apple(AAPLON) / JPY
¥42.575,31
1 Apple(AAPLON) / ARS
ARS$400.386,0068
1 Apple(AAPLON) / RUB
22.244,9038
1 Apple(AAPLON) / INR
24.663,0701
1 Apple(AAPLON) / IDR
Rp4.561.802,5488
1 Apple(AAPLON) / PHP
16.387,3203
1 Apple(AAPLON) / EGP
￡E.13.139,9094
1 Apple(AAPLON) / BRL
R$1.497,0926
1 Apple(AAPLON) / CAD
C$386,7953
1 Apple(AAPLON) / BDT
34.021,2902
1 Apple(AAPLON) / NGN
402.703,9959
1 Apple(AAPLON) / COP
$1.078.563,3892
1 Apple(AAPLON) / ZAR
R.4.802,9402
1 Apple(AAPLON) / UAH
11.684,5573
1 Apple(AAPLON) / TZS
T.Sh.683.709,39
1 Apple(AAPLON) / VES
Bs61.497,67
1 Apple(AAPLON) / CLP
$262.130,34
1 Apple(AAPLON) / PKR
Rs78.516,6632
1 Apple(AAPLON) / KZT
147.622,235
1 Apple(AAPLON) / THB
฿8.985,3383
1 Apple(AAPLON) / TWD
NT$8.554,0198
1 Apple(AAPLON) / AED
د.إ1.021,2509
1 Apple(AAPLON) / CHF
Fr222,616
1 Apple(AAPLON) / HKD
HK$2.159,3752
1 Apple(AAPLON) / AMD
֏106.532,8868
1 Apple(AAPLON) / MAD
.د.م2.576,7802
1 Apple(AAPLON) / MXN
$5.153,5604
1 Apple(AAPLON) / SAR
ريال1.043,5125
1 Apple(AAPLON) / ETB
Br42.784,0125
1 Apple(AAPLON) / KES
KSh35.949,7013
1 Apple(AAPLON) / JOD
د.أ197,29343
1 Apple(AAPLON) / PLN
1.018,4682
1 Apple(AAPLON) / RON
лв1.221,6053
1 Apple(AAPLON) / SEK
kr2.624,0861
1 Apple(AAPLON) / BGN
лв470,2763
1 Apple(AAPLON) / HUF
Ft93.409,6736
1 Apple(AAPLON) / CZK
5.852,0181
1 Apple(AAPLON) / KWD
د.ك85,15062
1 Apple(AAPLON) / ILS
904,3775
1 Apple(AAPLON) / BOB
Bs1.922,8457
1 Apple(AAPLON) / AZN
473,059
1 Apple(AAPLON) / TJS
SM2.560,084
1 Apple(AAPLON) / GEL
754,1117
1 Apple(AAPLON) / AOA
Kz255.059,4993
1 Apple(AAPLON) / BHD
.د.ب104,62952
1 Apple(AAPLON) / BMD
$278,27
1 Apple(AAPLON) / DKK
kr1.794,8415
1 Apple(AAPLON) / HNL
L7.307,3702
1 Apple(AAPLON) / MUR
12.655,7196
1 Apple(AAPLON) / NAD
$4.791,8094
1 Apple(AAPLON) / NOK
kr2.796,6135
1 Apple(AAPLON) / NZD
$484,1898
1 Apple(AAPLON) / PAB
B/.278,27
1 Apple(AAPLON) / PGK
K1.174,2994
1 Apple(AAPLON) / QAR
ر.ق1.012,9028
1 Apple(AAPLON) / RSD
дин.28.172,0548
1 Apple(AAPLON) / UZS
soʻm3.352.649,8313
1 Apple(AAPLON) / ALL
L23.271,7201
1 Apple(AAPLON) / ANG
ƒ498,1033
1 Apple(AAPLON) / AWG
ƒ500,886
1 Apple(AAPLON) / BBD
$556,54
1 Apple(AAPLON) / BAM
KM467,4936
1 Apple(AAPLON) / BIF
Fr823.122,66
1 Apple(AAPLON) / BND
$361,751
1 Apple(AAPLON) / BSD
$278,27
1 Apple(AAPLON) / JMD
$44.492,5903
1 Apple(AAPLON) / KHR
1.117.549,0162
1 Apple(AAPLON) / KMF
Fr117.708,21
1 Apple(AAPLON) / LAK
6.049.347,7051
1 Apple(AAPLON) / LKR
රු84.708,1707
1 Apple(AAPLON) / MDL
L4.697,1976
1 Apple(AAPLON) / MGA
Ar1.247.846,161
1 Apple(AAPLON) / MOP
P2.226,16
1 Apple(AAPLON) / MVR
4.257,531
1 Apple(AAPLON) / MWK
MK483.107,3297
1 Apple(AAPLON) / MZN
MT17.781,453
1 Apple(AAPLON) / NPR
रु39.475,3822
1 Apple(AAPLON) / PYG
1.973.490,84
1 Apple(AAPLON) / RWF
Fr403.769,77
1 Apple(AAPLON) / SBD
$2.290,1621
1 Apple(AAPLON) / SCR
3.918,0416
1 Apple(AAPLON) / SRD
$10.782,9625
1 Apple(AAPLON) / SVC
$2.434,8625
1 Apple(AAPLON) / SZL
L4.791,8094
1 Apple(AAPLON) / TMT
m973,945
1 Apple(AAPLON) / TND
د.ت817,55726
1 Apple(AAPLON) / TTD
$1.883,8879
1 Apple(AAPLON) / UGX
Sh969.492,68
1 Apple(AAPLON) / XAF
Fr157.500,82
1 Apple(AAPLON) / XCD
$751,329
1 Apple(AAPLON) / XOF
Fr157.500,82
1 Apple(AAPLON) / XPF
Fr28.661,81
1 Apple(AAPLON) / BWP
P3.728,818
1 Apple(AAPLON) / BZD
$559,3227
1 Apple(AAPLON) / CVE
$26.469,0424
1 Apple(AAPLON) / DJF
Fr49.253,79
1 Apple(AAPLON) / DOP
$17.856,5859
1 Apple(AAPLON) / DZD
د.ج36.161,1865
1 Apple(AAPLON) / FJD
$628,8902
1 Apple(AAPLON) / GNF
Fr2.419.557,65
1 Apple(AAPLON) / GTQ
Q2.131,5482
1 Apple(AAPLON) / GYD
$58.250,2591
1 Apple(AAPLON) / ISK
kr34.783,75

Apple Mənbəyi

Apple haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Apple Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Apple Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Apple (AAPLON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AAPLON qiyməti 278,27 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AAPLON / USD cari qiyməti nədir?
AAPLON / USD cari qiyməti $ 278,27 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Apple üçün bazar dəyəri nədir?
AAPLON üçün bazar dəyəri $ 2,86M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AAPLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AAPLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,29K USD təşkil edir.
AAPLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AAPLON ATH qiyməti olan 272,55083954709147 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AAPLON qiyməti (ATL) nədir?
AAPLON ATL qiyməti olan 226,40537622338067 USD dəyərinə endi.
AAPLON ticarət həcmi nədir?
AAPLON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 75,41K USD.
AAPLON bu il daha da yüksələcək?
AAPLON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AAPLON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:07:05 (UTC+8)

Apple (AAPLON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

