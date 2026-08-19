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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ancient8 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Ancient8 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

A8 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

A8 Qiymət Məlumatları

A8 nədir

A8 Whitepaper

A8 Rəsmi Veb-saytı

A8 Tokenomikası

A8 Qiymət Proqnozu

A8 Qiymət Tarixçəsi

A8 Alış Bələdçisi

A8 / Fiat Valyuta Çevirən

A8 Spot

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Bugünkü Ancient8 (A8) texniki analizi

Bugünkü Ancient8 (A8) texniki analizi

Ancient8 analizi səhifəsi A8 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Ancient8 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Ancient8 (A8) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00399---16,39%-19,27%-62,21%
Ancient8 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Ancient8 kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıA8USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,02 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Ancient8 haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Ancient8 (A8) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Ancient8 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
A8/USDT
$0,003994
$0,003994$0,003994
-1,50%
11.63M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

A8 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

A8
A8
USD
USD

1 A8 = 0,00398 USD

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