What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem.
What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame
History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future.
What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community.
What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.
4TRUMP (4WIN) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
4TRUMP (4WIN) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
4TRUMP (4WIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum 4WIN token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
4WIN tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq 4WIN tokenomikasını başa düşdünüzsə, 4WIN tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
4WIN Qiymət Proqnozu
4WIN kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? 4WIN qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.