401K Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

401K Qiymət Məlumatları

401K Rəsmi Veb-saytı

401K Tokenomikası

401K Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

401K Logosu

401K Qiyməti (401K)

Siyahıya alınmadı

Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
401K (401K) Canlı Qiymət Qrafiki
401K (401K) Qiymət Məlumatları (USD)

401K (401K) canlı qiyməti $0,00003359. 401K son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003256 və ən yüksək $ 0,0000359 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 401K üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00474828, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000298 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 401K son bir saat ərzində -0,22%, 24 saat ərzində -6,43% və son 7 gündə isə -8,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

401K (401K) Bazar Məlumatları

401K üzrə cari Bazar Dəyəri $ 32,18K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 401K üzrə dövriyyədə olan təklif 958,23M, ümumi təklif isə 958229180.6830955 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 32,18K təşkil edir.

401K (401K) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 401K / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə 401K / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000141234.
Son 60 gündə 401K / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000252843.
Son 90 gündə 401K / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0005178866021369958.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,43%
30 Gün$ -0,0000141234-42,04%
60 Gün$ -0,0000252843-75,27%
90 Gün$ -0,0005178866021369958-93,90%

401K (401K) Nədir?

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

401K Qiymət Proqnozu (USD)

401K (401K) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? 401K (401K) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? 401K üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

401K qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

401K Aktivindən Yerli Valyutalara

401K (401K) Tokenomikası

401K (401K) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 401K tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: 401K (401K) Haqq;nda Suallar

Bugünkü 401K (401K) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 401K qiyməti 0,00003359 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
401K / USD cari qiyməti nədir?
401K / USD cari qiyməti $ 0,00003359 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
401K üçün bazar dəyəri nədir?
401K üçün bazar dəyəri $ 32,18K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
401K aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
401K aktivinin dövriyyədə olan təklifi 958,23M USD təşkil edir.
401K üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
401K ATH qiyməti olan 0,00474828 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 401K qiyməti (ATL) nədir?
401K ATL qiyməti olan 0,0000298 USD dəyərinə endi.
401K ticarət həcmi nədir?
401K üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
401K bu il daha da yüksələcək?
401K bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 401K qiymət proqnozuna baxın.
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

