Bugünkü canlı 401jK qiyməti 0,00439295 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 401JK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 401JK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

401JK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

401JK Qiymət Məlumatları

401JK Rəsmi Veb-saytı

401JK Tokenomikası

401JK Qiymət Proqnozu

401jK Logosu

401jK Qiyməti (401JK)

Siyahıya alınmadı

1 401JK / USD Canlı Qiyməti:

$0,00439295
-6,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
401jK (401JK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 11:25:12 (UTC+8)

401jK (401JK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00403178
24 saat Aşağı
$ 0,00469434
24 saat Yüksək

$ 0,00403178
$ 0,00469434
$ 0,01195204
$ 0
-0,40%

-6,13%

-4,22%

-4,22%

401jK (401JK) canlı qiyməti $0,00439295. 401JK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00403178 və ən yüksək $ 0,00469434 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 401JK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01195204, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 401JK son bir saat ərzində -0,40%, 24 saat ərzində -6,13% və son 7 gündə isə -4,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

401jK (401JK) Bazar Məlumatları

$ 4,38M
--
$ 4,38M
999,34M
999.343.173,311924
401jK üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,38M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 401JK üzrə dövriyyədə olan təklif 999,34M, ümumi təklif isə 999343173.311924 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,38M təşkil edir.

401jK (401JK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 401jK / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00028732550270699.
Son 30 gündə 401jK / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001562972.
Son 60 gündə 401jK / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə 401jK / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00028732550270699-6,13%
30 Gün$ -0,0001562972-3,55%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

401jK (401JK) Nədir?

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

401jK (401JK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

401jK Qiymət Proqnozu (USD)

401jK (401JK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? 401jK (401JK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? 401jK üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

401jK qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

401JK Aktivindən Yerli Valyutalara

401jK (401JK) Tokenomikası

401jK (401JK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 401JK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: 401jK (401JK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü 401jK (401JK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 401JK qiyməti 0,00439295 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
401JK / USD cari qiyməti nədir?
401JK / USD cari qiyməti $ 0,00439295 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
401jK üçün bazar dəyəri nədir?
401JK üçün bazar dəyəri $ 4,38M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
401JK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
401JK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,34M USD təşkil edir.
401JK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
401JK ATH qiyməti olan 0,01195204 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 401JK qiyməti (ATL) nədir?
401JK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
401JK ticarət həcmi nədir?
401JK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
401JK bu il daha da yüksələcək?
401JK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 401JK qiymət proqnozuna baxın.
401jK (401JK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.128,45

$3.830,81

$0,03145

$185,38

$0,9999

$3.830,81

$109.128,45

$185,38

$2,4678

$0,18458

