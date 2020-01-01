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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, 4 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, 4 üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

4 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

4 Qiymət Məlumatları

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Bugünkü 4 (4) texniki analizi

Bugünkü 4 (4) texniki analizi

4 analizi səhifəsi 4 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda 4 analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

4 (4) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,010725---0,17%+29,04%+2,14%
4 qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

4 texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış 4 anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 20
Neytral 4
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 2Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01077
0,01076
R2
0,01076
0,01076
R1
0,01076
0,01076
PP
0,01075
0,01075
S1
0,01075
0,01075
S2
0,01074
0,01075
S3
0,01074
0,01074

4 bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,34M
$1,44 M
$1,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,44 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,44 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$1,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,27 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

4 kapital axını

Xalis vəsait daxilolması4USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

4 haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də 4 (4) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı 4 qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
4/USDT
$0,010725
$0,010725$0,010725
-1,24%
15.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

4 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

4
4
USD
USD

1 4 = 0,010725 USD

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