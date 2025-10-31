Bugünkü canlı 24K Gold PEPE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOLDPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOLDPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı 24K Gold PEPE qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində GOLDPEPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də GOLDPEPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

GOLDPEPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

GOLDPEPE Qiymət Məlumatları

GOLDPEPE Tokenomikası

GOLDPEPE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

24K Gold PEPE Logosu

24K Gold PEPE Qiyməti (GOLDPEPE)

Siyahıya alınmadı

1 GOLDPEPE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 11:24:50 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

-3,11%

-3,30%

-3,30%

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) canlı qiyməti --. GOLDPEPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. GOLDPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, GOLDPEPE son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində -3,11% və son 7 gündə isə -3,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Bazar Məlumatları

$ 91,09K
$ 91,09K$ 91,09K

--
----

$ 91,09K
$ 91,09K$ 91,09K

999,96M
999,96M 999,96M

999.959.785,275677
999.959.785,275677 999.959.785,275677

24K Gold PEPE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 91,09K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. GOLDPEPE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,96M, ümumi təklif isə 999959785.275677 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 91,09K təşkil edir.

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 24K Gold PEPE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə 24K Gold PEPE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə 24K Gold PEPE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə 24K Gold PEPE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,11%
30 Gün$ 0-22,24%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Nədir?

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

24K Gold PEPE Qiymət Proqnozu (USD)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? 24K Gold PEPE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

24K Gold PEPE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

GOLDPEPE Aktivindən Yerli Valyutalara

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Tokenomikası

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. GOLDPEPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı GOLDPEPE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
GOLDPEPE / USD cari qiyməti nədir?
GOLDPEPE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
24K Gold PEPE üçün bazar dəyəri nədir?
GOLDPEPE üçün bazar dəyəri $ 91,09K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
GOLDPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
GOLDPEPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,96M USD təşkil edir.
GOLDPEPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
GOLDPEPE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı GOLDPEPE qiyməti (ATL) nədir?
GOLDPEPE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
GOLDPEPE ticarət həcmi nədir?
GOLDPEPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
GOLDPEPE bu il daha da yüksələcək?
GOLDPEPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün GOLDPEPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 11:24:50 (UTC+8)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.121,96
$109.121,96$109.121,96

+1,31%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.829,36
$3.829,36$3.829,36

+1,47%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03145
$0,03145$0,03145

+25,54%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,24
$185,24$185,24

+0,08%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.829,36
$3.829,36$3.829,36

+1,47%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.121,96
$109.121,96$109.121,96

+1,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,24
$185,24$185,24

+0,08%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4662
$2,4662$2,4662

+0,50%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18449
$0,18449$0,18449

+2,11%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003110
$0,003110$0,003110

-37,80%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00908
$0,00908$0,00908

-9,20%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002788
$0,0002788$0,0002788

+346,08%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0029649
$0,0029649$0,0029649

+3.194,33%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0029649
$0,0029649$0,0029649

+3.194,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0471
$0,0471$0,0471

+1.371,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034897
$0,0000000000000000000000034897$0,0000000000000000000000034897

+597,94%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,34003
$0,34003$0,34003

+174,01%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000082
$0,000000000000000000000082$0,000000000000000000000082

+74,46%