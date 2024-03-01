21X Diamonds (21X) Tokenomikası
21X Diamonds (21X) Məlumatları
21X Diamonds & Child Support are Aiming to Create a Multi~Faceted Ecosystem Centered Around Our Prolific 5 Blockchain Global DEX “The Crypto Market Exchange” Which is Programmed to Share 75% of ALL PROFITS with ALL OF YOU! 43% in the Form of Rewards & Buybacks for Holders! YES YOU HEARD THAT RIGHT! 7% to Global Charities! & 25% DIRECTLY BACK INTO LIQUIDITY POOLS OF PROJECTS LISTED ON THE CRYPTOMARKET.EXCHANGE!!!!! This “Disruptive” Approach to Business is Drawing The Attention of The Entire “Crypto Space” & WILL Catapult Us to The Top
21X Diamonds (21X) Tokenomikası və Qiymət Analizi
21X Diamonds (21X) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
21X Diamonds (21X) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
21X Diamonds (21X) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum 21X token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
21X tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq 21X tokenomikasını başa düşdünüzsə, 21X tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
21X Qiymət Proqnozu
21X kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? 21X qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.