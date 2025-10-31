Bugünkü canlı 200Million qiyməti 0.004342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 200M / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 200M qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı 200Million qiyməti 0.004342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 200M / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 200M qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

200Million Logosu

200Million qiyməti(200M)

1 200M / USD Canlı Qiyməti:

$0,004342
$0,004342$0,004342
-1,96%1D
USD
200Million (200M) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:15:01 (UTC+8)

200Million (200M) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,004189
$ 0,004189$ 0,004189
24 saat Aşağı
$ 0,00462
$ 0,00462$ 0,00462
24 saat Yüksək

$ 0,004189
$ 0,004189$ 0,004189

$ 0,00462
$ 0,00462$ 0,00462

--
----

--
----

0,00%

-1,96%

-2,43%

-2,43%

200Million (200M) canlı qiyməti $ 0,004342. 200M son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,004189 və ən yüksək $ 0,00462 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 200M üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 200M son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -1,96% və son 7 gündə isə -2,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

200Million (200M) Bazar Məlumatları

--
----

$ 2,17K
$ 2,17K$ 2,17K

$ 4,34M
$ 4,34M$ 4,34M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

SOL

200Million üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,17K təşkil edir. 200M üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,34M təşkil edir.

200Million (200M) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün 200Million qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000868-1,96%
30 Gün$ -0,000658-13,16%
60 Gün$ -0,000658-13,16%
90 Gün$ -0,000658-13,16%
Bugünkü 200Million Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 200M $ -0,0000868 (-1,96%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

200Million 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000658 (-13,16%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

200Million 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 200M $ -0,000658 (-13,16%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

200Million 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000658 (-13,16%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

200Million (200M) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi 200Million Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

200Million (200M) Nədir?

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC 200Million investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- 200M steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə 200Million haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız 200Million satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

200Million Qiymət Proqnozu (USD)

200Million (200M) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? 200Million (200M) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? 200Million üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

200Million qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

200Million (200M) Tokenomikası

200Million (200M) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 200M tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

200Million (200M) necə alınır?

Necə 200Million alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım 200Million Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

200M Aktivindən Yerli Valyutalara

200Million Mənbəyi

200Million haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi 200Million Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: 200Million Haqqında Digər Suallar

Bugünkü 200Million (200M) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 200M qiyməti 0,004342 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
200M / USD cari qiyməti nədir?
200M / USD cari qiyməti $ 0,004342 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
200Million üçün bazar dəyəri nədir?
200M üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
200M aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
200M aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
200M üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
200M ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 200M qiyməti (ATL) nədir?
200M ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
200M ticarət həcmi nədir?
200M üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,17K USD.
200M bu il daha da yüksələcək?
200M bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 200M qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:15:01 (UTC+8)

200Million (200M) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

200M / USD Kalkulyatoru

Miqdar

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0,004342 USD

200M Ticarəti Edin

200M/USDT
$0,004342
$0,004342$0,004342
-1,96%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

