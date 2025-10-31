Bugünkü canlı One More Game qiyməti 0.000003965 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 1MORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 1MORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı One More Game qiyməti 0.000003965 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 1MORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 1MORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

One More Game Logosu

One More Game qiyməti(1MORE)

1 1MORE / USD Canlı Qiyməti:

$0,000003965
$0,000003965$0,000003965
+10,01%1D
USD
One More Game (1MORE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:06:29 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000003034
$ 0,000003034$ 0,000003034
24 saat Aşağı
$ 0,000005
$ 0,000005$ 0,000005
24 saat Yüksək

$ 0,000003034
$ 0,000003034$ 0,000003034

$ 0,000005
$ 0,000005$ 0,000005

--
----

--
----

-8,05%

+10,01%

+127,48%

+127,48%

One More Game (1MORE) canlı qiyməti $ 0,000003965. 1MORE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000003034 və ən yüksək $ 0,000005 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 1MORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 1MORE son bir saat ərzində -8,05%, 24 saat ərzində +10,01% və son 7 gündə isə +127,48% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

One More Game (1MORE) Bazar Məlumatları

--
----

$ 9,37K
$ 9,37K$ 9,37K

$ 39,65K
$ 39,65K$ 39,65K

--
----

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

BSC

One More Game üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 9,37K təşkil edir. 1MORE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 39,65K təşkil edir.

One More Game (1MORE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün One More Game qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000036078+10,01%
30 Gün$ -0,013376035-99,98%
60 Gün$ -0,012496035-99,97%
90 Gün$ -0,012496035-99,97%
Bugünkü One More Game Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 1MORE $ +0,00000036078 (+10,01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

One More Game 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,013376035 (-99,98%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

One More Game 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 1MORE $ -0,012496035 (-99,97%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

One More Game 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,012496035 (-99,97%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

One More Game (1MORE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi One More Game Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

One More Game (1MORE) Nədir?

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

One More Game MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC One More Game investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- 1MORE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə One More Game haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız One More Game satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

One More Game Qiymət Proqnozu (USD)

One More Game (1MORE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? One More Game (1MORE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? One More Game üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

One More Game qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

One More Game (1MORE) Tokenomikası

One More Game (1MORE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 1MORE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

One More Game (1MORE) necə alınır?

Necə One More Game alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım One More Game Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

1MORE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 One More Game(1MORE) / VND
0,104338975
1 One More Game(1MORE) / AUD
A$0,0000060268
1 One More Game(1MORE) / GBP
0,00000297375
1 One More Game(1MORE) / EUR
0,0000034099
1 One More Game(1MORE) / USD
$0,000003965
1 One More Game(1MORE) / MYR
RM0,00001661335
1 One More Game(1MORE) / TRY
0,00016664895
1 One More Game(1MORE) / JPY
¥0,000606645
1 One More Game(1MORE) / ARS
ARS$0,0057050006
1 One More Game(1MORE) / RUB
0,0003169621
1 One More Game(1MORE) / INR
0,00035141795
1 One More Game(1MORE) / IDR
Rp0,0649999896
1 One More Game(1MORE) / PHP
0,00023349885
1 One More Game(1MORE) / EGP
￡E.0,0001872273
1 One More Game(1MORE) / BRL
R$0,0000213317
1 One More Game(1MORE) / CAD
C$0,00000551135
1 One More Game(1MORE) / BDT
0,0004847609
1 One More Game(1MORE) / NGN
0,00573802905
1 One More Game(1MORE) / COP
$0,0153681814
1 One More Game(1MORE) / ZAR
R.0,0000684359
1 One More Game(1MORE) / UAH
0,00016649035
1 One More Game(1MORE) / TZS
T.Sh.0,009742005
1 One More Game(1MORE) / VES
Bs0,000876265
1 One More Game(1MORE) / CLP
$0,00373503
1 One More Game(1MORE) / PKR
Rs0,0011187644
1 One More Game(1MORE) / KZT
0,0021034325
1 One More Game(1MORE) / THB
฿0,00012802985
1 One More Game(1MORE) / TWD
NT$0,0001218841
1 One More Game(1MORE) / AED
د.إ0,00001455155
1 One More Game(1MORE) / CHF
Fr0,000003172
1 One More Game(1MORE) / HKD
HK$0,0000307684
1 One More Game(1MORE) / AMD
֏0,0015179606
1 One More Game(1MORE) / MAD
.د.م0,0000367159
1 One More Game(1MORE) / MXN
$0,0000734318
1 One More Game(1MORE) / SAR
ريال0,00001486875
1 One More Game(1MORE) / ETB
Br0,00060961875
1 One More Game(1MORE) / KES
KSh0,00051223835
1 One More Game(1MORE) / JOD
د.أ0,000002811185
1 One More Game(1MORE) / PLN
0,0000145119
1 One More Game(1MORE) / RON
лв0,00001740635
1 One More Game(1MORE) / SEK
kr0,00003738995
1 One More Game(1MORE) / BGN
лв0,00000670085
1 One More Game(1MORE) / HUF
Ft0,0013309712
1 One More Game(1MORE) / CZK
0,00008338395
1 One More Game(1MORE) / KWD
د.ك0,00000121329
1 One More Game(1MORE) / ILS
0,00001288625
1 One More Game(1MORE) / BOB
Bs0,00002739815
1 One More Game(1MORE) / AZN
0,0000067405
1 One More Game(1MORE) / TJS
SM0,000036478
1 One More Game(1MORE) / GEL
0,00001074515
1 One More Game(1MORE) / AOA
Kz0,00363427935
1 One More Game(1MORE) / BHD
.د.ب0,00000149084
1 One More Game(1MORE) / BMD
$0,000003965
1 One More Game(1MORE) / DKK
kr0,00002557425
1 One More Game(1MORE) / HNL
L0,0001041209
1 One More Game(1MORE) / MUR
0,0001803282
1 One More Game(1MORE) / NAD
$0,0000682773
1 One More Game(1MORE) / NOK
kr0,00003984825
1 One More Game(1MORE) / NZD
$0,0000068991
1 One More Game(1MORE) / PAB
B/.0,000003965
1 One More Game(1MORE) / PGK
K0,0000167323
1 One More Game(1MORE) / QAR
ر.ق0,0000144326
1 One More Game(1MORE) / RSD
дин.0,0004014166
1 One More Game(1MORE) / UZS
soʻm0,04777107335
1 One More Game(1MORE) / ALL
L0,00033159295
1 One More Game(1MORE) / ANG
ƒ0,00000709735
1 One More Game(1MORE) / AWG
ƒ0,000007137
1 One More Game(1MORE) / BBD
$0,00000793
1 One More Game(1MORE) / BAM
KM0,0000066612
1 One More Game(1MORE) / BIF
Fr0,01172847
1 One More Game(1MORE) / BND
$0,0000051545
1 One More Game(1MORE) / BSD
$0,000003965
1 One More Game(1MORE) / JMD
$0,00063396385
1 One More Game(1MORE) / KHR
0,0159236779
1 One More Game(1MORE) / KMF
Fr0,001677195
1 One More Game(1MORE) / LAK
0,08619565045
1 One More Game(1MORE) / LKR
රු0,00120698565
1 One More Game(1MORE) / MDL
L0,0000669292
1 One More Game(1MORE) / MGA
Ar0,0177802495
1 One More Game(1MORE) / MOP
P0,00003172
1 One More Game(1MORE) / MVR
0,0000606645
1 One More Game(1MORE) / MWK
MK0,00688367615
1 One More Game(1MORE) / MZN
MT0,0002533635
1 One More Game(1MORE) / NPR
रु0,0005624749
1 One More Game(1MORE) / PYG
0,02811978
1 One More Game(1MORE) / RWF
Fr0,005753215
1 One More Game(1MORE) / SBD
$0,00003263195
1 One More Game(1MORE) / SCR
0,0000558272
1 One More Game(1MORE) / SRD
$0,00015364375
1 One More Game(1MORE) / SVC
$0,00003469375
1 One More Game(1MORE) / SZL
L0,0000682773
1 One More Game(1MORE) / TMT
m0,0000138775
1 One More Game(1MORE) / TND
د.ت0,00001164917
1 One More Game(1MORE) / TTD
$0,00002684305
1 One More Game(1MORE) / UGX
Sh0,01381406
1 One More Game(1MORE) / XAF
Fr0,00224419
1 One More Game(1MORE) / XCD
$0,0000107055
1 One More Game(1MORE) / XOF
Fr0,00224419
1 One More Game(1MORE) / XPF
Fr0,000408395
1 One More Game(1MORE) / BWP
P0,000053131
1 One More Game(1MORE) / BZD
$0,00000796965
1 One More Game(1MORE) / CVE
$0,0003771508
1 One More Game(1MORE) / DJF
Fr0,000701805
1 One More Game(1MORE) / DOP
$0,00025443405
1 One More Game(1MORE) / DZD
د.ج0,00051525175
1 One More Game(1MORE) / FJD
$0,0000089609
1 One More Game(1MORE) / GNF
Fr0,034475675
1 One More Game(1MORE) / GTQ
Q0,0000303719
1 One More Game(1MORE) / GYD
$0,00082999345
1 One More Game(1MORE) / ISK
kr0,000495625

One More Game Mənbəyi

One More Game haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi One More Game Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: One More Game Haqqında Digər Suallar

Bugünkü One More Game (1MORE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 1MORE qiyməti 0,000003965 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
1MORE / USD cari qiyməti nədir?
1MORE / USD cari qiyməti $ 0,000003965 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
One More Game üçün bazar dəyəri nədir?
1MORE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
1MORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
1MORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
1MORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
1MORE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 1MORE qiyməti (ATL) nədir?
1MORE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
1MORE ticarət həcmi nədir?
1MORE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 9,37K USD.
1MORE bu il daha da yüksələcək?
1MORE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 1MORE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:06:29 (UTC+8)

One More Game (1MORE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

1MORE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0,000003965 USD

1MORE Ticarəti Edin

1MORE/USDT
$0,000003965
$0,000003965$0,000003965
+10,01%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

