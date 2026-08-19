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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, 1INCH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, 1INCH üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

1INCH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

1INCH Qiymət Məlumatları

1INCH nədir

1INCH Whitepaper

1INCH Rəsmi Veb-saytı

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1INCH Qiymət Proqnozu

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Bugünkü 1INCH (1INCH) texniki analizi

Bugünkü 1INCH (1INCH) texniki analizi

1INCH analizi səhifəsi 1INCH gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda 1INCH analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

1INCH (1INCH) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08307---0,59%+13,25%-10,92%
1INCH qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

1INCH texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış 1INCH anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 5
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 2Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,083
0,08299
R2
0,08299
0,08299
R1
0,08299
0,08299
PP
0,08298
0,08298
S1
0,08298
0,08298
S2
0,08297
0,08298
S3
0,08297
0,08297

1INCH bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$1,90 M
$1,91 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,09 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$0,22 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,19 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

1INCH kapital axını

Xalis vəsait daxilolması1INCHUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,08
2026-08-18$0,02 M0,08
2026-08-17$0,00 M0,08
2026-08-16-$0,07 M0,08
2026-08-15-$0,01 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

1INCH haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də 1INCH (1INCH) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı 1INCH qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
1INCH/USDT
$0,08307
$0,08307$0,08307
-0,43%
697.69K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

1INCH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0,08307 USD

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