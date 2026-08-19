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Bugünkü canlı 1 community can change your life qiyməti 0 USD təşkil edir.COMMUNITY bazar həddi 35.307 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində COMMUNITY - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı 1 community can change your life qiyməti 0 USD təşkil edir.COMMUNITY bazar həddi 35.307 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində COMMUNITY - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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1 community can change your life Qiyməti (COMMUNITY)

Siyahıya alınmadı

1 COMMUNITY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00003873
$0,00003873$0,00003873
+2,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
1 community can change your life (COMMUNITY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:44:08 (UTC+8)

1 community can change your life bugünkü qiyməti

Bu gün canlı 1 community can change your life (COMMUNITY) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1,98% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari COMMUNITY - USD konvertasiya dərəcəsi COMMUNITY üzrə $ 0 təşkil edir.

1 community can change your life hazırda $ 35.307 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 912,59M COMMUNITY dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində COMMUNITY bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində COMMUNITY son bir saatda -0,19% və son 7 gündə +1,71% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.

1 community can change your life (COMMUNITY) Bazar Məlumatları

$ 35,31K
$ 35,31K$ 35,31K

--
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$ 35,31K
$ 35,31K$ 35,31K

912,59M
912,59M 912,59M

912.586.273,785086
912.586.273,785086 912.586.273,785086

1 community can change your life üzrə cari Bazar Dəyəri $ 35,31K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. COMMUNITY üzrə dövriyyədə olan təklif 912,59M, ümumi təklif isə 912586273.785086 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 35,31K təşkil edir.

1 community can change your life qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,19%

+1,98%

+1,71%

+1,71%

1 community can change your life (COMMUNITY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 1 community can change your life / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə 1 community can change your life / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə 1 community can change your life / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə 1 community can change your life / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,98%
30 Gün$ 0-4,19%
60 Gün$ 0-30,72%
90 Gün$ 0--

1 community can change your life üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün 1 community can change your life (COMMUNITY) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, COMMUNITY üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün 1 community can change your life (COMMUNITY) qiymət proqnozu

2040-cı ildə 1 community can change your life qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
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1 community can change your life (COMMUNITY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

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Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:44:08 (UTC+8)

1 community can change your life (COMMUNITY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

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$0,2490
$0,2490$0,2490

-8,79%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0,008750
$0,008750$0,008750

-25,78%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,040709
$0,040709$0,040709

+14,05%

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KiiChain

KII

$0,06849
$0,06849$0,06849

-10,85%

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TradingRazor

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$0,00142
$0,00142$0,00142

+195,83%

ShotsAI

ShotsAI

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$0,0001513
$0,0001513$0,0001513

+78,00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0,8499
$0,8499$0,8499

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004031
$0,0004031$0,0004031

+61,24%

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$0,040709
$0,040709$0,040709

+14,05%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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