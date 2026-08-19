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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Binance Life üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Binance Life üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

币安人生 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

币安人生 Qiymət Məlumatları

币安人生 nədir

币安人生 Tokenomikası

币安人生 Qiymət Proqnozu

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Bugünkü Binance Life (币安人生) texniki analizi

Bugünkü Binance Life (币安人生) texniki analizi

Binance Life analizi səhifəsi 币安人生 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Binance Life analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Binance Life (币安人生) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,47101---6,37%-29,78%+7,30%
Binance Life qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Binance Life kapital axını

Xalis vəsait daxilolması币安人生USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,05 M0,47
2026-08-18-$0,16 M0,47
2026-08-17-$0,37 M0,47
2026-08-16$0,55 M0,50
2026-08-15-$0,05 M0,48

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Binance Life haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Binance Life (币安人生) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Binance Life qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
币安人生/USDT
$0,47101
$0,47101$0,47101
+0,51%
125.79K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

币安人生 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0,47101 USD

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