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Bugünkü canlı Binance Life qiyməti 0,47101 AZN təşkil edir.币安人生 bazar həddi 471.010.000 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 币安人生 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Binance Life qiyməti 0,47101 AZN təşkil edir.币安人生 bazar həddi 471.010.000 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 币安人生 - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

币安人生 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

币安人生 Qiymət Məlumatları

币安人生 nədir

币安人生 Tokenomikası

币安人生 Qiymət Proqnozu

币安人生 Qiymət Tarixçəsi

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Binance Life qiyməti(币安人生)

1 币安人生 / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,800717
₼0,800717₼0,800717
+0,53%1D
AZN
Binance Life (币安人生) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:40:00 (UTC+8)

Binance Life bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Binance Life (币安人生) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,53% dəyişkənlik ilə ₼ 0,47101 təşkil edir. Cari 币安人生 - AZN konvertasiya dərəcəsi 币安人生 üzrə ₼ 0,47101 təşkil edir.

Binance Life hazırda ₼ 471,01M bazar kapitallaşması ilə #70 sıradadır və 1,00B 币安人生 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 币安人生 bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,46036 (aşağı) və ₼ 0,47863 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 1,52456064433529319, ən aşağı isə ₼ 0,000177560097542924 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 币安人生 son bir saatda -0,10% və son 7 gündə -6,37% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 58,79K səviyyəsinə çatıb.

Binance Life (币安人生) Bazar Məlumatları

No.70

₼ 471,01M
₼ 471,01M₼ 471,01M

₼ 58,79K
₼ 58,79K₼ 58,79K

₼ 471,01M
₼ 471,01M₼ 471,01M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

100,00%

0,02%

BSC

Binance Life üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 471,01M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 58,79K təşkil edir. 币安人生 üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 471,01M təşkil edir.

Binance Life qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,46036
₼ 0,46036₼ 0,46036
24 saat Aşağı
₼ 0,47863
₼ 0,47863₼ 0,47863
24 saat Yüksək

₼ 0,46036
₼ 0,46036₼ 0,46036

₼ 0,47863
₼ 0,47863₼ 0,47863

₼ 1,52456064433529319
₼ 1,52456064433529319₼ 1,52456064433529319

₼ 0,000177560097542924
₼ 0,000177560097542924₼ 0,000177560097542924

-0,10%

+0,53%

-6,37%

-6,37%

Binance Life (币安人生) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Binance Life qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ +0,0042214+0,53%
30 Gün₼ -0,1997-29,78%
60 Gün₼ -0,2465-34,36%
90 Gün₼ +0,03207+7,30%
Bugünkü Binance Life Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün 币安人生 ₼ +0,0042214 (+0,53%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Binance Life 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,1997 (-29,78%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Binance Life 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə 币安人生 ₼ -0,2465 (-34,36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Binance Life 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ +0,03207 (+7,30%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Binance Life (币安人生) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Binance Life Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Binance Life üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Binance Life (币安人生) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, 币安人生 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Binance Life (币安人生) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Binance Life qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Binance Life qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Binance Life Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə 币安人生 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Binance Life almaq və investisiya qoymaq qaydası

Binance Life ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də 币安人生 almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Binance Life almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Binance Life (币安人生) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Binance Life dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Binance Life (币安人生) Alınır Təlimatı

Binance Life ilə edə biləcəkləriniz

Binance Life sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

  • MEXC Spot Bazarını Kəşf Edin.

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MEXC-də olduqca aşağı komissiyalarla treydinq

MEXC-də Binance Life (币安人生) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Bazar Yaradıcı
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Bazar Alıcı
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Bazar Yaradıcı
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Binance Life Mənbəyi

Binance Life haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Block Explorer

Kateqoriya :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemChinese Meme

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Binance Life Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:40:00 (UTC+8)

Binance Life (币安人生) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Binance Life haqqında daha çox məlumat əldə edin

币安人生 USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli 币安人生 uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də 币安人生 USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Binance Life (币安人生) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Binance Life qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
币安人生/USDT
₼0,800428
₼0,800428₼0,800428
+0,47%
125.67K (USDT)

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₼0,00000
₼0,00000₼0,00000

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Optiview

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OV

₼0,42483
₼0,42483₼0,42483

-8,46%

Basecat

Basecat

BASECAT

₼0,015402
₼0,015402₼0,015402

-23,15%

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₼0,0702882
₼0,0702882₼0,0702882

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₼0,117776
₼0,117776₼0,117776

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+200,00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₼0,00025585
₼0,00025585₼0,00025585

+77,05%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₼1,44126
₼1,44126₼1,44126

+36,23%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₼0,00067796
₼0,00067796₼0,00067796

+59,52%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

₼0,0702882
₼0,0702882₼0,0702882

+15,84%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

币安人生 / AZN Kalkulyatoru

Miqdar

币安人生
币安人生
AZN
AZN

1 币安人生 = 0,800717 AZN