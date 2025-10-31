US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün US Nerite Dollar qiymət proqnozlarını əldə edin. USND qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

US Nerite Dollar qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

US Nerite Dollar Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
US Nerite Dollar 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, US Nerite Dollar potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,969929 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, US Nerite Dollar potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 1,0184 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, USND üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,0693 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, USND üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,1228 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, USND üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 1,1789 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, USND üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 1,2379 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə US Nerite Dollar qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 2,0164 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə US Nerite Dollar qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 3,2845 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,969929
    0,00%
  • 2026
    $ 1,0184
    5,00%
  • 2027
    $ 1,0693
    10,25%
  • 2028
    $ 1,1228
    15,76%
  • 2029
    $ 1,1789
    21,55%
  • 2030
    $ 1,2379
    27,63%
  • 2031
    $ 1,2997
    34,01%
  • 2032
    $ 1,3647
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 1,4330
    47,75%
  • 2034
    $ 1,5046
    55,13%
  • 2035
    $ 1,5799
    62,89%
  • 2036
    $ 1,6589
    71,03%
  • 2037
    $ 1,7418
    79,59%
  • 2038
    $ 1,8289
    88,56%
  • 2039
    $ 1,9203
    97,99%
  • 2040
    $ 2,0164
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli US Nerite Dollar Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,969929
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,970061
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,970859
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,973915
    0,41%
Bu Gün Üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində USND üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,969929$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində USND üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,970061$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində USND üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,970859$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra USND üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,973915$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari US Nerite Dollar Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 2,31M
$ 2,31M$ 2,31M

2,39M
2,39M 2,39M

--
----

--

Ən son USND qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan USND təklifi 2,39M və ümumi bazar dəyəri $ 2,31M təşkil edir.

US Nerite Dollar Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, US Nerite Dollar canlı qiymət səhifəsində US Nerite Dollar üçün cari qiymət 0,969929 USD təşkil edir. US Nerite Dollar (USND) üçün dövriyyədə olan təklif: 2,39M USND. Bu da ona 2.313.336$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    1,19%
    $ 0,011397
    $ 0,982091
    $ 0,939391
  • 7 Gün
    -2,35%
    $ -0,022870
    $ 1,0089
    $ 0,940059
  • 30 Gün
    -3,35%
    $ -0,032524
    $ 1,0089
    $ 0,940059
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində US Nerite Dollar qiymət hərəkəti 0,011397$ oldu və bu da dəyərində 1,19% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində US Nerite Dollar ticarəti ən yüksək 1,0089$ və ən aşağı 0,940059$ qiymətlərlə olub. Qiymət -2,35% dəyişib. Bu son tendensiya USND üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda US Nerite Dollar qiymətində -3,35% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,032524$ qiymət artımını göstərir. Bu, USND üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

US Nerite Dollar (USND) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

US Nerite Dollar Qiymət Proqnozu Modulu USND potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər US Nerite Dollar üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan USND qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin US Nerite Dollar qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın USND aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): USND momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və US Nerite Dollar gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

USND Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

USND Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

USND indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, USND -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay USND üçün qiymət proqnozu nədir?
US Nerite Dollar (USND) qiymət proqnozu alətinə əsasən, USND qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 USND 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 US Nerite Dollar (USND) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə USND 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə USND üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
US Nerite Dollar (USND) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 USND qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə USND üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, US Nerite Dollar (USND) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə USND üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, US Nerite Dollar (USND) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 USND 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 US Nerite Dollar (USND) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə USND 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün USND qiymət proqnozu nədir?
US Nerite Dollar (USND) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 USND qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.